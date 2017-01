Video der Woche: FAZ zeigt, was Roboter alles leisten können

Kuka ist ein Name, der vor allem in den Bereichen Industrie, Maschinenbau und Logistik bekannt sein dürfte. Das Unternehmen ist mit seinen Robotern in den verschiedensten Branchen wie der Automobilbranche, in der Medizin- und Solartechnik oder auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie aktiv. Auch in der Logistik helfen die Roboter von Kuka jeden Tag bei der Bewältigung logistischer Arbeiten und sind daher auch für den Online-Handel von entscheidender Bedeutung.

Dass solche Roboter jedoch nicht nur grobmotorisch agieren, sondern auch diffizile Arbeiten leisten können, zeigt ein neues Video der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dieses kommt ganz ohne Action und pompöse Gestaltungsmittel aus. Vielmehr zeigt sich hier in ruhigem Ambiente, dass die technischen Geräte in der Lage sind, maßgeblich bei der Produktion einer neuen Kampagne zu helfen und diese fast allein umzusetzen.

Die Roboter aus dem Hause Kuka haben das aktuelle Fotoshooting der Kluge-Köpfe-Kampagne nämlich nahezu selbstständig vorbereitet und umgesetzt. „In der großen Entwicklungshalle des Augsburger Unternehmens arrangierten zwei Roboter der Bauserie KR FORTEC und KR QUANTEC als auch der mobile Roboter KMR iiwa das Szenenbild“, wie die FAZ schreibt. Wie dies vonstatten ging, sehen Sie in unserem Video der Woche: