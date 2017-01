Top Themen: Durchsuchungen bei Eyeo, Tech-Szene vs. Trump, Girocard soll kontaktloses Bezahlen vorantreiben, Amazon-Sortiment verdoppelt, Klage gegen Whatsapp

Der News-Überblick am Abend: In den Büros des Adblock-Betreibers Eyeo kam es zu Durchsuchungen, die Tech-Szene reagiert empört auf Trumps jüngsten Erlass, das kontaktlose Bezahlen soll in Deutschland mit der Girocard vorangetrieben werden, das Sortiment von Amazon platzt aus allen Nähten und Whatsapp wird verklagt.

© Anna Demjanenko via Shutterstock.com

Adblock-Betreiber: Durchsuchungen bei Eyeo

Es gibt wieder juristischen Ärger für Eyeo: Die Büros des Adblock-Plus-Betreibers wurden von der Polizei durchsucht. Der Vorwurf gegen das Unternehmen lautet gewerbliche Urheberrechtsverletzung. Neben den Büros wurden auch drei Privatwohnungen durchsucht. Eyeo-Geschäftsführer Till Faida erklärte, dass die Razzia auf Vorwürfe von Axel Springer zurückgehe und versprach, den Ermittlungsbehörden alle Informationen offenlegen und mit ihnen zusammenarbeiten zu wollen. >>> Mehr zum Thema

Einreiseverbot: Tech-Szene empört über Trump

Donald Trump gab sich in seiner ersten Woche als US-Präsident äußerst tatkräftig und hat etliche Dekrete erlassen. Am Freitag verhängte Trump einen Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten. Das führte zu Chaos an US-Flughäfen und rief auch die Tech-Szene auf den Plan. Sie kritisierte den US-Präsidenten teils scharf, da viele ihrer Mitarbeiter Muslime sind und teilweise ebenfalls am Flughafen festhängen. Viele Unternehmen starteten umgehend Hilfsprojekte für Flüchtlinge und Hilfsbedürftige. >>> Mehr erfahren

Kontaktloses Bezahlen: Die Girocard soll’s richten

Das kontaktlose Bezahlen ist in Deutschland noch nicht allzu weit verbreitet. Trotzdem bieten immer mehr stationäre Händler die Möglichkeit, per NFC-fähiger Bankkarte zu bezahlen. Nun sollen noch mehr Bankkunden mit neuen Karten ausgestattet werden, die für das kontaktlose Bezahlen geeignet sind. Bislang besitzen 14 Millionen Kunden von Genossenschaftsbanken und Sparkassen solche Karten, bis Ende des Jahres sollen nochmal 20 Millionen Kunden hinzukommen. >>> Nähere Informationen

Amazon: Sortiment in zwei Jahren verdoppelt

Amazon wächst ungebremst, nicht nur angesichts der Umsatzzahlen, sondern auch, wenn man sich das Sortiment genauer anschaut. Eine Analyse von Marketplace Analytics zeigt, dass sich das Produkt-Angebot von Amazon seit 2014 mehr als verdoppelt hat. Waren es vor zwei Jahren noch knapp 107 Millionen Produkte, sind es jetzt (Stand Ende 2016) über 229 Millionen plus etwa 50 Millionen Artikel, die ohne Kategorie geführt werden. Spitzenreiter unter den Kategorien ist Elektronik & Foto mit etwa 67 Millionen Produkten - fast so viele, wie Bücher (deutsch und fremdsprachig) und Küche und Haushalt, die dahinter folgen, zusammen. >>> Mehr zum Thema

Whatsapp wird von Verbraucherschützern verklagt

Die Weitergabe von Telefonnummern von Whatsapp-Nutzern an Facebook rief die deutschen Verbraucherschützer auf den Plan. Nun hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) Klage vor dem Landgericht Berlin eingereicht. Damit will man die Löschung der bereits weitergeleiteten Daten erreichen und außerdem sollen insgesamt acht beanstandete Klauseln aus den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie nicht mehr verwendet werden. Whatsapp zeigt sich davon offenbar bislang unbeeindruckt, ein Sprecher erklärte, die aktuellen Nutzungsbedingungen stünden mit geltendem Recht in Einklang. >>> Weitere Informationen