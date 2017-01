Infografik: So lange braucht Europa für die Kaufentscheidung

Eine Analyse von Ladenzeile.de hat sich mit der Dauer vom ersten Klick bis zum letztendlichen Kauf im Online-Handel beschäftigt. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Nationen sind bemerkenswert.

© Studio 37 / Shutterstock.com

Im Online-Handel geht alles schneller, oder? Schuhe aussuchen, in den Warenkorb legen, bezahlen, fertig. So einfach ist es offenbar nicht. Scheinbar lassen sich die Kunden online teilweise sogar noch mehr Zeit als im stationären Handel. Die Produktsuchmaschine Ladenzeile.de hat das Kaufverhalten in 12 europäischen Ländern untersucht, u.a. Deutschland, Frankreich, Spanien, Tschechien und Polen. Grundlage waren mehr als 100 Millionen Artikel in 160 Kategorien. Ergebnis: Je nach Produkt ist die Kaufdauer äußerst variabel.

Franzosen brauchen länger

Sonnenbrillen oder Uhren werden vergleichsweise schnell gekauft, hier dauert es nur eine halbe Stunde vom ersten Klick zum Kauf. Für Mode und Schuhe lassen sich die Kunden da schon mehr Zeit. Besonders lange, im Schnitt mehr als zwei Tage, denken die Kunden über Möbel nach. So weit, so unspektakulär. Interessant wird es, wenn man sich die länderspezifischen Unterschiede anschaut.

Während der norwegische Online-Kunde für ein Paar Sneaker nur etwa zehn Minuten braucht, überlegen die Franzosen hier im Schnitt acht Stunden. Deutsche brauchen für ein Karnevalskostüm nur rekordverdächtige 1,18 Minuten. Für ein Cocktailkleid überlegen Frauen ungefähr 27 Tage, bis sie es letztendlich kaufen. Ladenzeile.de hat die Ergebnisse in einer Infografik aufbereitet.

© Visual Meta