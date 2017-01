Erstellt am 31. Januar 2017

Top Themen: Butlers ist insolvent, Auctionata entlässt Mitarbeiter, Walmart kippt ShippingPass, Google startet Kooperation mit Cloudflare

Am heutigen Dienstag waren folgende Themen in der E-Commerce-Branche wichtig: Der Wohn- und Einrichtungsexperte Butlers ist zahlungsunfähig und musste Insolvenz beantragen. Auctionata muss aufgrund der vorläufigen Insolvenz Mitarbeiter entlassen. Walmart kippt sein Konkurrenzangebot zu Amazon Prime. Und Google werkelt weiterhin an seinen AMP-Ads.

(Bildquelle Abend-News: Anna Demjanenko via Shutterstock)

Insolvent: Butlers muss sanieren

Die Geschäftsstrategie von Butlers ist nicht aufgegangen. Das Unternehmen, das sich auf die Bereiche Wohnen, Einrichten und Deko spezialisiert hat, kann dem Marktdruck nicht länger standhalten und hat beim Kölner Amtsgericht einen Antrag auf Insolvenz eingereicht. Doch aufgeben will man nicht. Der vorläufige Insolvenzverwalter Jörg Bornheimer zeigte sich durchaus optimistisch und will das Unternehmen mithilfe von Umstrukturierungen wieder auf Kurs bringen: „Wir wollen die Chance nutzen, mit den Instrumenten der Insolvenzordnung das Handelsgeschäft so reibungslos wie möglich fortzuführen und uns markt- und wettbewerbsfähig neu zu positionieren.“ Die rund 160 Butlers-Filialen und auch der Online-Shop sollen vorerst weiter geöffnet bleiben.

Sanierungsmaßnahme: Auctionata entlässt Mitarbeiter

Das Online-Auktionshaus Auctionata hat sich aufgrund seiner vorläufigen Insolvenz von einigen Mitarbeitern trennen müssen. Dies hat das Unternehmen uns gegenüber offiziell bestätigt, wollte jedoch keine genaue Zahl bekannt geben. Inoffiziell ist dabei die Rede von rund 70 Betroffenen. Die Sanierungsmaßnahmen laufen laut Auctionata derzeit auf Hochtouren, denn man befinde sich unter anderem in Gesprächen mit aussichtsreichen Investoren, die die Rekapitalisierung des StartUps wieder garantieren sollen.

Walmart stoppt ShippingPass

Walmart stellt sein Programm ShippingPass nach gerade mal einem halben Jahr wieder ein. Das Premium-Angebot, das 49 US-Dollar im Jahr kostete und ähnlich wie Amazon Prime die kostenlose schnelle Lieferung anbot, wird durch eine generelle kostenlose Lieferung ab einem Einkaufswert von 35 Euro ersetzt. Walmart selbst sieht das Programm nicht als gescheitert, sondern eher als Testphase für die Infrastruktur.

Google startet Zusammenarbeit mit Cloudflare

Im letzten Jahr hat Google die sogenannten AMP-Ads gestartet. Damit sollen Werbeanzeigen in den Instant Articles weitaus schneller laden, als dies bei herkömmlichen Ads der Fall ist. Um die AMP-Ads noch weiter voranzubringen, geht die Suchmaschine nun eine Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfirma Cloudflare ein. Das Unternehmen war bisher vor allem durch Kooperationen mit dem FBI und der CIA bekannt geworden. Gemeinsam wollen Google und Cloudflare die AMP-Ads nicht nur schneller, sondern auch sicherer machen.