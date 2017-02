Top Themen: Neue Hinweispflichten, Lego startet soziales Netzwerk, H&M schließt Filialen, Apple wieder auf Kurs, Shopkick-Mitarbeiter melden sich zurück

Heute ist der Stichtag für die neuen Hinweispflichten im Zuge der ADR-Richtlinie und des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes. Was daneben noch wichtig war, erfahren Sie in den Top Themen.

© Anna Demjanenko via Shutterstock.com

Stichtag: Neue Informationspflichten zur Streitbeilegung

Ab heute ist es soweit: Die neuen Informationspflichten hinsichtlich der Streitbeilegung gelten. Mit der alternativen Streitbeilegung will der Gesetzgeber eine gute Alternative zu normalen Gerichtsverfahren bieten. Die Informationspflichten bringen aber auch eine Abmahngefahr mit sich. Dieses Thema hat die Online-Händler heute offenbar noch einmal stark beschäftigt – wir haben im Vorfeld der größten Rechtsänderung des Jahres ausführlich informiert. >>> Mehr erfahren

Lego eröffnet soziales Netzwerk für Kinder

Der Spielwarenhersteller Lego hat ein eigenes soziales Netzwerk gestartet, das sich explizit an Kinder richtet. Die „Lego Life“ genannte Plattform verspricht eine Welt „voller spannender Abenteuer“ und will eine ganze Reihe an Schutzmaßnahmen bieten, damit die Kinder sich unbesorgt in dem Netzwerk bewegen können. So sorgen unter anderem Bilderkennungssysteme und Moderatoren dafür, dass die Identität der Nutzer gewahrt bleibt – Fotos von realen Personen dürfen nicht hochgeladen werden. >>> Weitere Informationen

H&M schließt Filialen, weil es online läuft

Die Modekette H&M kann sich über ein erfolgreiches Geschäftsjahr freuen. So konnte das Unternehmen den höchsten Jahresumsatz seiner Geschichte einfahren, was vor allem am Online-Geschäft liegt. Deshalb hat man sich bei H&M nun dazu entschieden, einige Filialen zu schließen – welche genau das sind, wurde aber noch nicht verraten. >>> Mehr zum Thema

Apple: Das iPhone musste es wieder richten

Apple kommt nach einem schwachen dritten Quartal wieder auf Kurs und konnte seinen Umsatz um 3,3 Prozent auf 78,4 Milliarden US-Dollar. Grund für das Wachstum sind – natürlich – die iPhone-Verkäufe. Apple konnte sein Hauptprodukt im vergangenen Quartal 78 Millionen mal verkaufen und erreichte damit einen neuen Rekordwert. >>> Mehr erfahren

Shoplink: Ehemalige Shopkick-Mitarbeiter melden sich zurück

Die standortbasierte Shopping-App Shopkick hat Ende letzten Jahres ihr Aus verkündet, doch nun melden sich ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens zurück: Sie wollen eine neue Beacons-App entwickeln, die den Namen Shoplink tragen soll. Mitte Februar soll die App bereits vorgestellt werden. >>> Mehr zum Thema