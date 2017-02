Onlinehändler Magazin 02/17: Kultur des Scheiterns, User Experience, Alibaba

Die Februar-Ausgabe des Onlinehändler Magazins ist da! Wir beschäftigen uns mit der Kultur des Scheiterns, mit dem komplexen Tracking der Customer Experience und mit der Europa-Offensive von Alibaba.

Die Kultur des Scheiterns

Scheitern ist menschlich und ein ganz natürlicher Teil des Lebens. Scheitern im Beruf ist allerdings oft vor allem mit erheblichen finanziellen Verlusten verbunden. Darum scheuen auch viele die Gründung eines Unternehmens: Oft ist einfach das finanzielle Polster zu klein und die Angst vor dem Scheitern zu groß. Warum aber kommt auf jedes erfolgreiche StartUp eine Vielzahl an Versuchen, die in der Unternehmensauflösung, im Bankrott, eben im Scheitern ändern? Wir haben André Nikolski, Gründer der FuckUp Nights, genau über dieses Thema gesprochen und klären, wie man aus den Fallbeispielen der FuckUp Nights lernen kann.

User Experience: Wenn der Kunde das Gesicht verzieht

Wie sieht der perfekte Online-Shop aus? Gäbe es auf diese Frage eine einfache Antwort, könnten die Beschwerdeabteilungen von Online-Händlern wohl abgeschafft werden. Shop ist nicht gleich Shop, was hier wirkt, kann dort schon Gift für Conversion Rate sein. Oliver Gast von der Hochschule Offenburg forscht mit den Methoden und Techniken des Customer Experience Tracking, um herauszufinden, wie Nutzer auf bestimmte Eigenschaften eines Online-Shops reagieren. Kommt er dem perfekten Online-Shop auf die Schliche?

Alibaba in Europa?

Amazon gilt als das absolute Schwergewicht im E-Commerce, doch verglichen mit Alibaba ist das Unternehmen eigentlich ein kleiner Fisch. In Europa bekommen wir von der Marktmacht Alibabas bislang kaum etwas mit, weil sich der Konzern von Jack Ma bislang fast ausschließlich auf die asiatischen Märkte konzentriert. Das scheint sich allerdings gerade zu ändern, Alibaba versucht immer offensiver, in Europa Fuß zu fassen und auch direkt in Europa, etwa mit einem Fulfillment Center in Bulgarien Präsenz zu zeigen. Ist Alibaba bald auch bei uns die große Nummer? Und was bedeutet das für den deutschen Online-Handel?

Online-Shop verkaufen, Mobile First und Supermärkte im Netz

Auch darüber hinaus haben wir die aktuelle Ausgabe mit spannenden Themen gespickt. Wir erklären etwa, wie man seinen Online-Shop verkauft, wenn man ihn nicht mehr weiterführen kann oder will. Wie gehe ich so etwas überhaupt an? Wo kann ich den Shop verkaufen? Was muss ich beachten? Ein für Händler 2017 wichtiges Thema ist auch das der mobilen Optimierung des eigenen Shops. Die Kunden wandern immer mehr vom Desktop auf das Smartphone. Wer keine mobile Shop-Variante anbietet, wird in diesem Jahr den Konkurrenzdruck mächtig zu spüren bekommen. Und: Supermärkte im Netz – Rewe, Kaufland und Co. entdecken den Online-Handel. Sind die Kunden schon bereit dafür?

Das Onlinehändler Magazin als PDF, Einzelheft oder im Abo

Die neue Ausgabe des Onlinehändler Magazins kann kostenfrei online gelesen werden. Sie finden die aktuelle Ausgabe und alle bisherigen Magazin-Ausgaben in unserem Download-Bereich. Wer lieber blättert als scrollt, kann das Magazin auch als Printversion für 4,90 Euro (inkl. MwSt. und Versand) bestellen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, das Onlinehändler Magazin als Abo ab 14,70 Euro (inkl. MwSt. und Versand) zu bestellen.

