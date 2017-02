News.de: Unister-Insolvenzverwalter verkauft drittes Non-Travel-Portal

Beim Verkauf der Unister-Töchter geht es voran. Der Insolvenzverwalter konnte jetzt einen Käufer für das dritte Non-Travel-Portal des Unister-Konzerns verkaufen. Wer der neue Besitzer von news.de ist, ist jedoch noch nicht bekannt.

© Rawpixel.com – shutterstock.com

Nach shopping.de und preisvergleich.de hat nun auch news.de einen neunen Besitzer. Wie die Kanzlei des Insolvenzverwalters Lucas Flöther mitteilt, handelt es sich bei dem neuen Eigentümer um ein mittelständisches Familienunternehmen. Der Name des Käufers wird nicht genannt.

Der neue Eigentümer übernimmt den Geschäftsbetrieb von www.news.de inkl. der Markenrechte, der IT-Infrastruktur und der rund 20 Arbeitsplätze am Leipziger Standort. Für wie viel Geld news.de den Besitzer wechselt ist nicht bekannt, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Gläubigerausschuss hat der Veräußerung bereits zugestimmt.

„Ideale Partner für news.de“

Der neue Eigentümer will das Geschäftsmodell von news.de grundlegend fortführen und weiterentwickeln. Dabei will das Unternehmen, das bereits ein breites Spektrum an Informationsangeboten betreibt und an regionalen Radiosendern sowie an mehreren Digitalangeboten beteiligt ist, das Entwicklungspotenzial nutzen, welches sich aus der Zusammenarbeit von news.de mit den eigenen Medien-Aktivitäten ergeben, z.B. auf dem Gebiet der Audio- und Videoproduktion.

„Der Erwerber ist mit seinem breitem Know-how und seinem breit gefächerten Angebots-Portfolio der ideale Partner für news.de“, unterstrich Flöther heute nach Unterzeichnung des Kaufvertrags. „Die Verbindung von journalistischer und digitaler Kompetenz bietet news.de beste Voraussetzungen für die weitere Geschäftsentwicklung.“