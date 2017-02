Top-Themen: Web.de in der Kritik, N26 vergibt Kredite in der App, Ebay launcht neues Shopping-Feature, Alexa Voice Service ist in Deutschland verfügbar

Wie jeden Abend haben wir die wichtigsten Themen des Tages noch einmal kurz und knapp für Sie zusammengefasst. Unter anderem mit dabei: Aboalarm erhebt schwere Vorwürfe gegen Web.de und Ebay hat ein neues Shopping-Feature in Deutschland gestartet.

© Anna Demjanenko via Shutterstock.com

Aboalarm erhebt Vorwürfe gegen Web.de

Web.de steht in der Kritik, Kündigungen nicht anzuerkennen. Der Vorwurf stammt vom Verbraucherportal Aboalarm, welches nun scheinbar rechtliche Schritte gegen den Web-Dienst einleiten will. Hintergrund: Aboalarm erinnert User an die fristgerechte Kündigung von Verträgen und stellt entsprechende Vorlagen zur Verfügung. Einige Anbieter, wie eben auch Web.de, wollen diese Kündigungsvorlagen jedoch scheinbar nicht akzeptieren. Ein ähnlicher Fall lag bereits Anfang 2016 vor, als O2 beziehungsweise der Mutter-Unternehmen Telefónica, auf die Kündigungen nur bedingt reagiert hat.

N26 erweitert Portfolio um Kredite

Das Bank-StartUp N26 erweitert sein Portfolio um „Sofort-Kredite“. Wie das Unternehmen jetzt veröffentlichte, können Nutzer nun Kredite zwischen 1.000 und 25.000 Euro über die App beantragen und auch abschließen. Der ganze Vorgang soll nur wenige Minuten in Anspruch nehmen und vollständig über das Smartphone abzuwickeln sein. Die Bonitätsprüfung läuft parallel im Hintergrund ab.

Ebay startet neues Shopping-Feature

Ebay hat mit „Shop the Hashtag“ ein neues Shopping-Feature gestartet. Dieses erlaubt den Usern Outfits in den sozialen Medien direkt über ein Hashtag nachkaufen zu können. Dafür postet ein User auf Facebook oder Instagram ein Foto mit einem Luxury-Vintage-Artikel und versieht es mit dem Hashtag #eBayLuxuryVintage. Das Foto wird dann auf der Landingpage von „Shop the Hashtag“ direkt im Luxury Vintage Hub eingebunden. So kann dann der entsprechende Artikel per Mouseover im Partnershop der Ebay-Verkäufer nachgekauft werden.

Alexa Voice Service in Deutschland verfügbar

Amazon öffnet seine KI jetzt auch in Deutschland für Hardeware-Entwickler. Über offene APIs kann der Alexa Voice Service als Cloud-basierter Sprachdienst in internetfähige Endgeräte integriert werden. Um den Service für die Geräte nutzen zu können, braucht es nach Angaben von Amazon keine Erfahrung mit Systemen zum natürlichen Sprachverständnis oder mit Spracherkennung. Welche Voraussetzungen die Hardware erfüllen muss, können Sie auf dem Amazon Watchblog nachlesen.