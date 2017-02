10.02.2017 – FBA-Gebührenerhöhung um 100 Prozent | Unister Rip-Deal vor Gericht | Otto Group bekommt CDO

Heute in unserem Newsprview: Die Gebühren für „Versand durch Amazon“ für nur in Deutschland gelagerte Artikel soll zum 11. April erhöht werden. Außerdem: Der mutmaßlich in den Unister Rip-Deal verwickelte Finanzvermittler steht ab März vor Gericht und Sebastian Klauker wird CDO bei der Otto Group.

dennizn / Shutterstock.com

Versand durch Amazon: Gebührenerhöhung um 100 Prozent

Online-Händler, die Fulfillment by Amazon nutzen, werden aktuell von Amazon dazu genötigt, am „Programm Mitteleuropa“ teilzunehmen. Wie es in einer OnlinehändlerNews vorliegenden E-Mail von Amazon heißt, will Amazon Verkäufern, „die der Lagerung und Abwicklung ihres Versand durch Amazon Lagerbestands in Polen und Tschechien im Rahmen des Programms Mitteleuropa nicht zustimmen“, 0,25 Euro mehr für den Versand pro Bestellung aus dem deutschen Lagerbestand berechnen. Ab dem 11. April 2017 erhöht sich die Gebühr damit von 0,25 Euro auf 0,50 Euro – eine Steigerung um 100 Prozent.

Die einzige Möglichkeit die Steigerung zu vermeiden, ist die Teilnahme an der Erweiterung des Logistiknetzes durch das Programm Mitteleuropa. Händler erlauben Amazon dadurch, die Ware auch in Polen und Tschechien zu lagern. Verkäufer, die an dem Programm bereits teilnehmen, sind automatisch von der Gebührenerhöhung befreit.

Unister Rip-Deal: Finanzvermittler wegen Betrug angeklagt

Der kuriose Betrugsfall um den verstorbenen Unister-CEO Thomas Wagner soll ab dem 7. März vor dem Leipziger Landgericht verhandelt werden. Das Landgericht Leipzig hat eine Anklage gegen den seit Juli 2016 in Untersuchungshaft sitzenden Finanzvermittler Wilfried Schw. aus Unna zugelassen. Wie Leipziger Volkszeitung berichtet, wurden vorerst sieben Verhandlungstage bis zum 29. März terminiert. Schw. wird Betrug vorgeworfen. Er soll den so genannten Rip-Deal mit einem angeblichen israelischen Diamantenhändler eingefädelt haben und sich für diesen Mann verbürgt haben.

Klauke neuer CDO der Otto Group

Personaländerung bei der Otto Group. Sebastian Klauke besetzt zum 01. Juli 2017 die neu geschaffene Position des Chief Digital Officers (CDO). Zu seinen zentralen Aufgaben gehört unter anderem, die digitale Transformation der Otto Group und der entsprechenden Geschäftsmodelle voranzutreiben. Sebastian Klauke: „Die Otto Group ist eines der innovativsten und zukunftsfähigsten Unternehmen im Handelssektor. Ich freue mich deshalb auf die Herausforderung, die Digitalstrategie der Otto Group an verantwortlicher Stelle weiterzuentwickeln und relevante Entwicklungen am Markt in der Otto Group umzusetzen.“