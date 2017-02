14.02.2017 – Amazon warnt vor Trumps Protektionismus | Beate Uhse AG verliert ihren COO | Infografik vergleicht Ebay und Amazon

Heute in den News: Amazon hat mit einer Formulierung in seinem Geschäftsbericht vor protektionistischen Maßnahmen, wie sie US-Präsident Donald Trump plant, gewarnt. Außerdem verliert die Beate Uhse AG ihren nächsten Vorstand und Packlink zeigt in einer Infografik, wie sich der Handel auf Ebay und Amazon unterscheidet.

© pixinoo / Shutterstock, Inc.

Amazon warnt vor Trumps Protektionismus

Donald Trump proklamierte in seiner Antrittsrede, dass das Prinzip „Amerika zuerst!“ gelten soll. Doch Amazon hat nun vor einem starken Protektionismus gewarnt: Wie Reuters berichtet, erklärte das Unternehmen, dass Maßnahmen der Regierung zur Stärkung amerikanischer Unternehmen Amazons Wachstum bremsen könnten. Explizit erwähnte Amazon Handels- und Protektionismusmaßnahmen. Eine derartige Warnung hatte Amazon in den vergangenen fünf Jahren nicht ausgesprochen. Trotzdem kommentierte das Unternehmen die neue Formulierung in seinem Geschäftsbericht nicht, ebenso wurde der Machtwechsel in Washington nicht von Amazon erwähnt.

Beate Uhse AG verliert nächsten Vorstand

Die Beate Uhse AG verliert einen weiteren Vorstand. Wie Neuhandeln.de berichtet, wird Dennis van Allemeersch den Vorstand des Erotik-Konzerns zum 15. März 2017 verlassen. Van Allemeersch war erst im vergangenen Frühjahr als Chief Operating Officer bei Beate Uhse eingestiegen. Nach Angaben des Unternehmens war der Vertrag auf ein Jahr befristet und man habe sich in beiderseitigem Einvernehmen dazu entschieden, ihn nicht zu verlängern. Vor wenigen Wochen hatte der Konzern erst seinen CEO verloren – nun sucht man eine Person, die im Idealfall beide Position besetzen könne.

Infografik: Packlink vergleicht Ebay und Amazon

Die beiden Online-Marktplätze Ebay und Amazon bieten je nach Zielgruppe der Händler den idealen Verkaufskanal. Doch wie unterscheiden sich die Marktplätze genau? Dieser Frage ist Packlink nachgegangen und hat die Ergebnisse in einer Infografik zusammengefasst. So zeigt sich etwa, dass Ebay doppelt so viele Standorte wie Amazon weltweit hat. Auch bei den verkaufsstärksten Tagen ergeben sich offenbar interessante Unterschiede. Während bei Ebay vor allem am Anfang einer Woche eingekauft wird, schlagen die Amazon-Kunden lieber am Wochenende zu. Diese und weitere Ergebnisse in der Infografik: