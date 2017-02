Erstellt am 15. Februar 2017

15.02.2017 – PayPal übernimmt TIO Networks | Bundesrat will 7% MwSt für E-Books | Etsy startet neuen Marktplatz

Heute in den News: PayPal übernimmt den kanadischen Anbieter TIO Networks für 233 Millionen US-Dollar, der Bundesrat befürwortet die ermäßigte Mehrwertsteuer für E-Books und Etsy startet einen neuen Marktplatz für Handwerksbedarf.

© sitthiphong / Shutterstock, Inc.

PayPal: 233 Millionen Dollar für TIO Networks

Der Payment-Dienstleister PayPal hat das kanadische Unternehmen TIO Networks übernommen. Dieser bietet Dienste zum Bezahlen von Rechnungen an und konzentriert sich vor allem auf Kunden, die schlechten Zugang zu Banken haben. Wie Heise Online berichtet, zahlt PayPal 233 Millionen US-Dollar für die Übernahme, die Angebote von TIO Networks sollen in PayPal aufgehen. Dazu werden die Entwickler des Unternehmens künftig als Teil von PayPal Canada weiterarbeiten. „Durch die Übernahme von TIO Networks und der Integration des Bezahlens von Rechnungen in unsere globale Plattform, erhält PayPal eine weitere Schlüsselkomponente, um Teil des finanziellen Alltags von Konsumenten zu werden“, erklärt PayPal-CEO Dan Schulman.

Bundesrat will niedrigere Mehrwertsteuer für E-Books

Der Bundesrat hat laut Buchreport die Initiative der EU-Kommission begrüßt, dass alle Mitgliedsstaaten den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf elektronische Veröffentlichungen anwenden können. In Deutschland würde das bedeuten, dass die Mehrwertsteuer auf E-Books, Online-Zeitungen und -Zeitschriften von 19 auf sieben Prozent sinkt. Das würde zudem die momentan komplizierte Bundle-Besteuerung bei Print-Digital-Kombinationen beenden. Der Bundesrat befürworte die ermäßigte Besteuerung, da Bürgerinnen und Bürger durch die Inhalte informiert werden – egal, auf welchem Wege sie darauf zugreifen würden.

Etsy startet neuen Marktplatz für Handwerksbedarf

Der Handmade-Marktplatz Etsy hat einen neuen Marktplatz angekündigt, auf dem Unternehmen Zubehör und Materialien an Etsy-Nutzer verkaufen können. Der neue Marktplatz trägt den Namen Etsy Studio, heißt es bei TechCrunch. Es gab bisher bereits die Möglichkeit, Zubehör und Materialien über Etsy zu beziehen, doch das Unternehmen hatte sich nicht stark auf den Ausbau dieser Kategorie konzentriert, erklärt Etsy-CEO Chad Dickerson. Vor einem Jahr habe man dann begonnen, die Idee, einen separaten Marktplatz aufzubauen, zu verfolgen. Dickerson beschreibt das als „eine der selbstverständlichsten Dinge, die wir je gemacht haben.“