Erstellt am 15. Februar 2017

Top-Themen: Betrugsmasche bei Amazon geht weiter, Modomoto erhält Millionen, PrestaShop & Wirecard kooperieren, Ergebnis bei DB Cargo

Die wichtigsten Themen des heutigen Tages aus der Branche kurz und knackig zusammengefasst: Amazon hat weiterhin verstärkt mit Fake-Shops zu kämpfen. Außerdem: Modomoto hat sechs Millionen Euro von der Auden AG erhalten, PrestaShop und Wirecard gehen eine Kooperation ein und die DB-Cargo-Unternehmensleitung sowie der zuständige Betriebsrat sind sich endlich einig.

Amazon: Bekannte Betrugsmasche läuft weiter

Bereits im letzten Jahr machten Berichte die Runde, dass Kriminelle mithilfe von Fake-Shops Amazon-Marktplatz-Kunden um ihr Geld betrogen haben sollen. Anscheinend ist Amazon diesem Problem weiterhin noch nicht Herr geworden, wie neu aufgetauchte Darstellungen bezeugen. So sollen die Betrüger sogar ein Dutzend Verkäuferkonten pro Tag übernehmen und dabei fiktive Waren im Wert von 500 Millionen Euro hochladen. Alles weitere zu diesen Vorfällen haben wir hier zusammengefasst.

Modomoto: Millioneneinnahmen durch Investor

Der Curated-Shopping-Anbieter Modomoto, der zusammen mit „The Cloakroom“ die Curated Shopping Group (CSG) bildet, hat sechs Millionen Euro von der Fondsgesellschaft Auden AG erhalten. Dafür erhält Auden im Gegenzug zehn Prozent der Anteile. Erstmals in der Geschichte von Modomoto hat das StartUp Geld von einem externen Investor erhalten. Das Unternehmen will mit seiner CSG insbesondere in weitere europäische Märkte expandieren.

PrestaShop: Kooperation mit Wirecard

Der Shop-Software-Anbieter PrestaShop hat eine Zusammenarbeit mit dem Payment-Anbieter Wirecard bekannt gegeben. Damit können Online-Händler zukünftig ihren Kunden verschiedene Bezahlmethoden wie beispielsweise PayPal und Sofort Überweisung, aber auch iDeal oder Przelewy24 anbieten. Wirecard will durch die Kooperation sein Engagement im E-Commerce ausbauen, PrestaShop wiederum den Endkonsumenten flexiblere Möglichkeiten bei der Bezahlung geben.

DB Cargo: Sanierungsplan beschlossen

Nach Monaten der Uneinigkeit zwischen der DB-Cargo-Unternehmensleitung und dem zuständigen Betriebsrat scheint nun endlich ein Sanierungsplan beschlossen worden zu sein. Bis zum Jahr 2021 müssen wohl 1.935 Mitarbeiter die DB Cargo verlassen, nachdem zunächst von 2.100 Stellen die Rede war, die im Laufe der Zeit gestrichen werden müssen. Gleichzeitig sieht der Sanierungsplan jedoch einige Änderungen der Gütersparte vor. Welche das sind, weiß der Logistik Watchblog.