21.02.2017 – Lesara expandiert nach Belgien | Studie über deutsche Digitalstrategien | Alibaba setzt weiterhin verstärkt auf Offline-Geschäft

Das ist heute wichtig: Das StartUp Lesara expandiert nach Belgien, eine neue Studie der Managementberatung Oliver Wyman beschäftigt sich mit der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten von Unternehmen aus der DACH-Region und Alibaba breitet sich mehr und mehr offline aus.

© testing - Shutterstock.com

Lesara: Expansion nach Belgien

Lesara ist zukünftig auch in Belgien aktiv, wie das StartUp in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat. Damit können die belgischen Kunden nun auf die rund 70.000 Produkte von Lesara zurückgreifen, die das Jungunternehmen im Programm hat. Zur Begründung für den Schritt nach Belgien heißt es unter anderem, dass der E-Commerce in keinem anderen europäischen Land so rasant wachsen soll. So wurden im Jahr 2016 etwa neun Milliarden Euro durch den Online-Handel umgesetzt, was einem Wachstum von 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. „Der belgische E-Commerce Markt entwickelt sich sehr dynamisch. Das ist für unser weiteres Wachstum äußerst interessant”, bestätigt Roman Kirsch, Gründer und Geschäftsführer von Lesara.

Studie: Deutsche Digitalstrategien fallen durch

Die Managementberatung Oliver Wyman hat eine Studie durchgeführt, in der es um die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten von Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz geht. Befragt wurden hierfür 300 IT-Verantwortliche aus der DACH-Region im Zeitraum November bis Dezember 2016. Das Ergebnis: Etwa zwei Drittel der Unternehmen haben keine einheitliche Strategie bei der Umsetzung. Banken und Versicherungen sind hier vergleichsweise mit 49 Prozent noch weit vorne, wobei der Handel mit 24 Prozent das Schlusslicht bildet. „Die Antworten auf unsere Fragen zeigen, dass die meisten Unternehmen noch deutlichen Nachholbedarf haben“, erklärt Kai Bender, Partner und Verantwortlicher für das Deutschlandgeschäft der globalen Digital-Practice bei Oliver Wyman. „Zugleich aber wird in unserer Studie auch klar, wo die Hürden liegen und was zu tun ist.“ Deswegen hat sein Unternehmen an dieser Stelle auch vier Faktoren zusammengefasst, die dazu beitragen sollen, eine digitale Transformation erfolgreich durchzuführen.

Alibaba: Kooperation mit Bailian Group

Der große chinesische Online-Marktplatz Alibaba setzt seine Strategie weiterhin fort, sich auch im stationären Bereich auszubreiten. Deswegen ist das Unternehmen nun eine Kooperation mit der Bailian Group eingegangen, wie Reuters berichtet. Dabei handelt es sich um die in China zumindest zahlenmäßig größte Handelskette. Der Deal soll dabei keine finanziellen Investitionen in die Bailian Group beinhalten. Vielmehr wollen letztere von der Big Data von Alibaba profitieren und werden wiederum selbst Alipay, Alibabas hauseigene Payment-Möglichkeit, ins Programm nehmen. Zuletzt traten zudem Gerüchte ans Tageslicht, dass Alibaba die chinesische Kaufhauskette „Intime“ für rund 2,6 Milliarden Dollar übernehmen wird, auch wenn dies bisher noch nicht offiziell bestätigt wurde.