23.02.2017 – Verantwortung für Amazons Verstöße | Google stellt Site Search ein | Ausfälle bei Facebook

Das ist heute wichtig: Das Landgericht Köln bestätigt, dass Marketplace-Händler auch für Amazon-Verstöße haften, Google Site Search wird demnächst eingestellt und Facebook war gestern von Ausfällen betroffen.

Amazon-Marketplace Händler haben eine Überwachungspflicht für Artikelbeschreibungen. Als solches hat schon der Bundesgerichtshof den Verkauf über Amazon streng bewertet und Händler in die Pflicht genommen. Ein Amazon-Händler haftet damit nicht nur für eigene Verstöße und die der angehangenen Konkurrenten, sondern auch für Amazons Verstöße, etwa für falsche Streichpreise oder Urheberrechtsverletzungen. Das Landgericht Köln setzte diese Tendenz in der Rechtsprechung in einem aktuell veröffentlichten Urteil fort (Urteil vom 16.06.2016, Az.: 14 O 355/14).

Offenbar hat Google seinen Kunden mitgeteilt, dass die Site Search (GSS) eingestellt wird. Das kostenpflichtige Angebot weicht einer werbefinanzierten Möglichkeit und weiteren Tools, wie T3n meldet. Mit der Site konnte man bislang die Google-Suche auf die eigene Seite integrieren. Ab dem 1. April will Google keine Nutzungslizenzen mehr verkaufen und auch keine Vertragsverlängerungen mehr anbieten. Der Dienst soll dann innerhalb eines Jahres komplett eingestellt werden. Kunden müssen sich also wohl oder übel um eine Alternative bemühen. Immerhin räumt Google Kunden, deren Verträge zwischen April und Juni auslaufen, eine kostenlose dreimonatige Verlängerung, um ihnen genug Zeit für die entsprechenden Anpassungen auf der Seite zu geben.

Das soziale Netzwerk Facebook hatte gestern offenbar mit Ausfällen zu kämpfen. Wie t3n.de berichtet, kam es vor allem in Europa und einige Gebiete der USA zu Problemen bei dem Netzwerk. Mehrere Nutzer hatten im Netz über Ausfälle bei Facebook berichtet. Mehrere Analyse-Seiten zeigen, dass die Probleme gegen 04:00 Uhr begannen und um 10:00 bis zu 1155 Nutzer betroffen gewesen seien.

