Erstellt am 23. Februar 2017

Top-Themen: Kinnevik verkauft Rocket-Anteile, Expert dezentralisiert Online-Shops, Einigung zwischen Aboalarm und Web.de, Limango steigert Umsatz

Was heute wichtig war: Kinnevik verkauft die Hälfte seiner Rocket-Internet-Anteile, Expert denkt sein Online-Konzept neu, Aboalarm und Web.de schließen Frieden und Limango wächst amtlich.

(Bildquelle Abend-News: Anna Demjanenko via Shutterstock)

Kinnevik verkauft Anteile an Rocket Internet

Das Verhältnis zwischen dem schwedischen Großinvestor Kinnevik und Rocket Internet war bereits seit Längerem angespannt. Nun hat Kinnevik 10,9 Millionen, also rund die Hälfte der Aktien an der StartUp-Schmiede, verkauft. Das sorgte prompt zu einem Absacken des ohnehin angeschlagenen Aktienkurses von Rocket Internet. Zudem erscheint es wahrscheinlich, dass Kinnevik künftig weitere Anteile veräußern wird.

Expert mit neuem E-Commerce-Konzept

Der Elektronik-Händler Expert startet ein neues dezentrales E-Commerce-Konzept. Alle Expert-Märkte werden künftig eigenständige Online-Shops betreiben. Seit Oktober wurde das Konzept in 40 Märkten getestet und für erfolgreich befunden. Die Märkte übernehmen von der Bestellabwicklung bis zum Versand alles in Eigenregie.

Aboalarm und Web.de einigen sich

Aboalarm und Web.de haben ihren Streit beigelegt. Web.de soll Kündigungsschreiben von Aboalarm nicht akzeptiert haben, woraufhin das Portal rechtliche Schritte einleitete. Offenbar gab es aber ein „Missverständnis um Anfragen zum Kündigungsstatus“, das nun aber vollständig aufgeklärt wurde. Nach einer Abmahnung von Aboalarm prüfte Web.de die Vorfälle und behob einen Kommunikationsfehler, der in der Bearbeitung der Kunden-Nachfragen auftrat.

Umsatzsteigerung bei Limango

Der Shopping-Club Limango konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 18 Prozent auf 152 Millionen Euro weltweit steigern. Dies liege nach Unternehmensangaben zum einen an der Fokussierung auf die Zielgruppe Familie, zum anderen am konsequenten Internationalisierungskurs. Im Herbst 2016 startete Limango nach Deutschland, Polen und den Niederlanden auch in Frankreich und konnte innerhalb von 5 Monaten fast eine halbe Million Neukunden verbuchen.