Top-Themen: Ebay wieder in China | Ebay startet Wein-Kategorie | Waymo verklagt Uber | Facebook launcht Mid-Roll-Spots

Erstellt am 24. Februar 2017

Was heute wichtig war: Ebay kehrt nach China zurück und startet in Deutschland eine eigene Kategorie für „Wein“, die Alphabet-Tochter Waymo verklagt den Fahrdienst-Vermittler Uber und Facebook startet die Mid-Roll-Spots.

Ebay zurück in China

Vor 10 Jahren zog sich Ebay aus dem chinesischen Markt zurück, nun wagt der Marktplatz einen Neuanfang. Über eine Kooperation mit der chinesischen Hafenstadt Ningbo will Ebay vor allem den grenzüberschreitenden Handel vorantreiben. Ningbo ist eine sogenannte „E-Commerce Pilot Zone“, in der Unternehmen Vorteile wie Steuernachlässe genießen.

Wein: Neue Kategorie bei Ebay

In Deutschland hat Ebay unterdessen eine neue Kategorie für Weine an den Start gebracht. Wein-Enthusiasten finden dort eine Auswahl aus 47.000 Weinen. Darüber hinaus kann man sich spezielle Empfehlungen geben lassen, eine Videosektion oder eine monatliche Weinschule sollen für das nötige Know-How sorgen. Laut Ebay wird über den Marktplatz alle 15 Sekunden eine Flasche Wein verkauft.

Weymo contra Uber

Die Alphabet-Tochter Waymo wirft Uber vor, gestohlene Technologie für seine autonomen Autos eingesetzt zu haben und verklagt den Fahrdienst-Vermittler. Anthony Levandowski arbeitete an Google Technologie-Projekt, gründete dann das StartUp Otto, das von Uber übernommen wurde. Konkret gehe es um Laser-Radare, eine Schlüsseltechnik für autonome Fahrzeuge.

Mid-Roll-Spots bei Facebook

Nach ausgedehntem Test hat Facebook die Mid-Roll-Spots nun ausgerollt. Videos können nun also durch Werbepausen unterbrochen werden. Mit den sogenannten Ad Breaks funktioniert dies auch in Live-Videos. Die 20-sekündigen Spots können bereits nach 4 Minuten eingesetzt werden, nach fünf Minuten dann weitere Male. Um das Feature nutzen zu können, muss ein Publisher aber mindestens 2.000 Abonnenten und der jeweilige Live-Stream aktuell 300 Zuschauer haben. Bislang wurden die Mid-Roll-Spots nur in den USA ausgerollt.