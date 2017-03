Erstellt am 07. März 2017

Sponsored Post: Internationale Kunden erreichen: Wie die moderne Technologie professionelles Übersetzen optimiert

In der heutigen grenzüberschreitenden E-Commerce-Umgebung erwarten Kunden auf Ihrer Website eine optimale Benutzererfahrung in ihrer Muttersprache. Das bedeutet, dass Ihre Website zum einen übersetzt und zum anderen angepasst werden muss, um sowohl einen Wortschatz als auch kulturelle Bezüge aufzuweisen, die Kunden direkt ansprechen.

© TextMaster

Viele Online-Händler bieten in ihren Online-Shops Tausende Produkte an, weswegen allein schon der Gedanke an das Übersetzen der gesamten Website abschreckend ist. Die Tatsache, dass immer mehr Online-Händler sich mit diesem Problem konfrontiert sehen, hat TextMaster dazu bewogen, eine Lösung anzubieten, die ein Netzwerk aus erfahrenen Übersetzern mit einer leistungsfähigen Übersetzungstechnologie verbindet.

Mehr als nur eine Plattform

TextMaster hat sich auf Übersetzungen im Bereich E-Commerce spezialisiert und ist daher dazu in der Lage, verschiedene Webdatei-Formate sowie Produktkataloge mit hohen Textmengen zu bearbeiten und geeignete Übersetzer zu finden, die Erfahrungen in den unterschiedlichsten Bereichen vorweisen, von Mode bis hin zu Elektronik. Die Technologie ist der Kernpunkt der TextMaster-Lösung und steht an gleicher Stelle wie die Qualität der Übersetzungen und die menschliche Kompetenz. Im Gegensatz zu anderen Self-Service-Übersetzungsplattformen hat TextMaster einen strengen Auswahl- und Bewertungsprozess für Übersetzer eingeführt, um zu gewährleisten, dass alle gelieferten Übersetzungen den höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen.

Mehr als nur eine Agentur

Die Philosophie von TextMaster ist simpel: Uns geht es um die Entwicklung einer Lösung, die den Übersetzungs-Workflow vereinfacht und gleichzeitig die Produktivität der Übersetzer steigert. Die Technologie spielt dabei eine entscheidende Rolle, weswegen TextMaster seinen Kunden absolute Transparenz sowie die volle Kontrolle über ihre Projekte bietet. Online-Händler können Ihren Content hochladen, ein Sofortangebot anfordern, den Status Ihrer Aufträge überprüfen, ein Team aus bevorzugten Übersetzern zusammenstellen und bei Bedarf Zusatzoptionen hinzufügen.

TextMaster ist außerdem in vielen E-Commerce-Plattformen und -Services voll integriert. Online-Händler können ihre Produktdaten ganz einfach in Akeneo oder Quable PIM, Lengow oder über CMS-Plattformen wie Magento, WordPress oder PrestaShop übersetzen lassen. Die Übersetzungen können dabei direkt über das Backoffice des jeweiligen Systems verschickt und geliefert werden.

Ein auf den E-Commerce perfekt abgestimmter Übersetzungsprozess

Die E-Commerce-Branche stellt sehr spezielle und technisch anspruchsvolle Anforderungen. Online-Händler müssen dazu in der Lage sein, ihren Übersetzungsworkflow anzupassen, um in internationalen Märkten auch weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Die TextMaster-Lösung bietet Online-Händlern genau diese Möglichkeit und garantiert dabei hochwertigen Content, der Benutzer direkt anspricht und in Kunden umwandelt.