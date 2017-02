Erstellt am 28. Februar 2017

[Gastartikel] Die 3 Top Tipps: Mit wenig Aufwand Amazon Umsätze steigern

Amazon Händler haben eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verfügung, um ihren Umsatz auf Amazon zu steigern. Je nach Maßnahme kann die Durchführung aber mehr oder weniger Zeit und/oder Ressourcen kosten – und beides ist knapp. In diesem Beitrag geben wir Ihnen deshalb 3 Top Tipps, wie Sie mit wenig Aufwand Ihre Amazon Umsätze deutlich steigern können.

© Frank Gaertner / Shutterstock.com

Tipp 1: Keywords optimieren und Rankings verbessern

Eine Keyword-Optimierung für Amazon Produkte ist sehr wichtig und gleichzeitig relativ einfach umzusetzen. Aus diesem Grund sollte jeder Seller unbedingt eine Keyword-Optimierung seiner Produkte durchführen.

Warum ist die Keyword-Optimierung so wichtig?

Ihre Produkte können bei Amazon nur gefunden werden, wenn sie alle Keywords beinhalten, die ein Kunde in seiner Suchanfrage verwendet hat. Das bedeutet, dass Ihnen Umsätze entgehen, wenn Ihre Produkt nicht alle relevanten Keywords enthalten.

Wie führe ich eine Keyword-Optimierung durch?

Eine Keyword-Optimierung besteht aus zwei Teilen. Im 1. Teil müssen alle relevanten Keywords für ein Produkt recherchiert werden. Im 2. Teil müssen diese Keywords dann beim Produkt platziert werden.

Eine Keyword Recherche lässt sich am einfachsten über entsprechende Keyword Tools umsetzen. Ein Tool, das sich besonders gut für Amazon Händler eignet, ist das kostenlose Amazon Keyword Recherche Tool Sonar. Es verfügt über eine Datenbank mit Millionen von Suchanfragen deutscher Amazon Kunden und liefert so sehr relevante Keywords für Amazon Produkte (inklusive Amazon Suchvolumen).

Einfache und erweiterte Keyword-Suche – Mit einem Ausgangskeyword starten, um Keywords mit dem gleichen Wortstamm (einfach) oder sinnverwandte (erweitert) Keywords für Ihre Produkte zu finden

ASIN Rückwärtssuche – Hiermit ist die Keyword Recherche noch etwas einfacher, da man anhand einer ASIN die Keywords von Produkten (z.B. von Wettbewerbern) herausfinden kann

Ergebnisse der einfachen Keyword-Recherche für das Keyword „Kopfhörer“

Die Suchergebnisse aus Sonar können als CSV heruntergeladen und in Excel geöffnet werden, um alle relevanten Keywords aus der recherchierten Keyword-Liste auszuwählen und anschließend beim Produkt zu platzieren. Bei der Keyword-Platzierung sollten die wichtigsten Keywords im Produkttitel untergebracht werden. Wie wichtig ein Keyword ist, lässt sich dabei anhand des mitgelieferten Suchvolumens entscheiden. Alle übrigen relevanten Keywords sollten Sie in den Allgemeinen Schlüsselwörtern im Seller Central Backend unterbringen. Hier stehen 5 Felder mit jeweils 1.000 Zeichen zur Verfügung, also eine ganze Menge Platz für alle relevanten Keywords.

Tipp 2: Automatische PPC Kampagnen schalten (Gesponserte Produkte)

Die Gesponserte Produkte Werbekampagnen bieten für Seller eine sehr gute Möglichkeit zur Umsatzsteigerung, denn damit können die eigenen Produkte unabhängig vom organischen Ranking auf Seite 1 der Suchergebnisse platziert werden. Darüber hinaus erscheinen die Anzeigen auch auf den Produktdetailseiten, so dass die eigenen Produkte z.B. bei Konkurrenzprodukten gezeigt werden.

Mit automatischen Kampagnen können Seller sehr einfach und mit minimalem Aufwand in Gesponserte Produkte einsteigen. Um diese Kampagnen zu starten muss lediglich festgelegt werden, welche Produkte beworben werden sollen und zu welchem Tagesbudget und Klickpreis-Gebot. Amazon entscheidet daraufhin völlig automatisch bei welchen Kundensuchanfragen und auf welchen passenden Detailseiten die Anzeigen ausgespielt werden sollen. Seller sollten nach dem Kampagnenstart lediglich regelmäßig das Kosten/Umsatz-Verhältnis überprüfen und ggf. das Klickpreis-Gebot anpassen.

Erstellung automatischer PPC Kampagnen in Seller Central

Wer etwas mehr Aufwand investieren möchte, kann außerdem oder stattdessen eine manuelle Kampagne anlegen. In manuellen Kampagnen kann zusätzlich genau festgelegt werden, für welche Keywords die Anzeigen erscheinen sollen, und welcher Klickpreis für die einzelnen Keywords geboten werden soll. Das ermöglicht eine genauere Optimierung der Kampagnenleistung.

Tipp 3: Rabattaktionen auf der Produktseite anbieten

In Seller Central können Seller verschiedene Werbeaktion für ihre Produkte erstellen. Diese Werbeaktionen werden von Sellern bisher noch nicht sehr intensiv genutzt. Das bedeutet, dass man sich durch die Werbeaktionen mit wenig Aufwand von seinen Konkurrenten absetzen kann.

Grundsätzlich gibt es 4 verschiedene Arten von Aktionen:

Kostenloser Versand

Preisnachlässe

Eines kaufen und ein Gratisprodukt erhalten

Externe Prämien

Eine einfache und effektive Variante ist, seinen Kunden direkt auf der Produktseite und ohne Gutscheincodes Aktionen mit Preisnachlässen anzubieten. Es können beispielsweise Rabatte angeboten werden, wenn mehrere Stück eines Artikels gekauft werden, oder wenn bestimmte Artikel miteinander kombiniert werden. Auf diese Weise können Kunden auch direkt und gezielt auf andere Produkte im eigenen Amazon Sortiment aufmerksam gemacht werden. Die Aktionen werden dabei sehr auffällig direkt unterhalb des Produktpreises eingeblendet sowie zusätzlich in einem separaten Abschnitt „Hinweise und Aktionen“ weiter unten auf der Produktseite. Die Aktionen werden u.U. außerdem mit einem Button versehen, über den die rabattierten Artikel direkt in den Einkaufswagen gelegt werden können.

Einblendung der Aktionen unterhalb des Produktpreises

Einblendung der Aktionen im Abschnitt „Hinweise und Aktionen“ auf der Produktseite

Der Aufwand in der Durchführung dieser Werbeaktionen ist relativ gering, denn die Aktionen müssen nur einmal aufgesetzt werden, es müssen nicht zusätzlich Gutscheine erstellt und verteilt werden. Auch diese Option steht aber selbstverständlich zur Verfügung. Seller, die die Reichweite Ihres Amazon Angebots durch die Platzierung von Gutscheinen auf externen Seiten wie Blogs oder Deal Seiten erhöhen möchten, können dies ebenfalls durch die Werbeaktionen in Seller Central realisieren.

Wenig Aufwand und viel Effekt

Haben Sie diese 3 Tipps noch in keiner Form für Ihre Produkte durchgeführt? Dann wird es Zeit, sie mal auszuprobieren, denn hiermit lassen sich auch mit wenig Zeit- und Ressourcenaufwand deutliche Umsatzsteigerungen erzielen.

Dieser Gastartikel wurde verfasst von Franz Jordan, Marketplace Analytics

Über Franz Jordan:

Franz Jordan ist Gründer und Geschäftsführer von Marketplace Analytics. Er ist federführend an der Entstehung der Marketingdisziplin "Amazon SEO" beteiligt und liebt es, sich mit dem Thema Amazon zu beschäftigen und über erfolgreiche Amazon-Strategien nachzudenken.

Marketplace Analytics ist die führende Analyse- und Optimierungs-plattform um den Erfolg auf Amazon zu steigern. Sie wird von Amazon Händlern ebenso wie von internationalen Marken genutzt um Rankings und Werbekampagnen zu optimieren, Produktrezensionen zu managen, Wettbewerber zu beobachten und mehr.