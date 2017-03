Erstellt am 02. März 2017

02.03.2017 – PayPal verlängert „Kostenlose Retouren“ | Zalando kauft Kickz | Ford: Drohnenstart vom Lieferwagen

Das ist heute wichtig: PayPal verlängert die „Kostenlosen Retouren“, Zalando kauft den Streetwear-Händler Kickz und Ford präsentiert ein Konzept für die Drohnenlieferung vom Fahrzeug aus.

PayPal verlängert Angebot „Kostenlose Retouren“

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft bot PayPal im vergangenen Jahr die Option „Kostenlose Retouren“ an. Damit erstattete PayPal dem Kunden bei einer Retoure die Rücksendekosten bis zu einer Höhe von 25 Euro, solange die Bezahlung der Ware mit PayPal stattfand und der Händler nicht ohnehin die kostenlose Rücksendung anbietet. Wie das Unternehmen per Mail mitgeteilt hat, wird die ursprünglich bis zum 28. Februar laufende Aktion bis zum 31.12.2017 verlängert. Der Service kann maximal 12 Mal im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Für die Nutzung ist weiterhin eine Aktivierung notwendig.

Zalando übernimmt Kickz

Branchengröße Zalando hat sich den Münchener Sneaker- und Streetwear-Händler Kickz einverleibt und macht damit einen großen Schritt in Richtung des stationären Handels. Kickz hat deutschlandweit 15 Filialen, so die Süddeutsche Zeitung. „Wir verschaffen unseren Kunden damit den Zugang zu einer authentischen Basketballwelt, die Zalando selber so nie schaffen könnte“, som Zalando-Gründer David Schneider gegenüber der Süddeutschen. Bislang betrieb Zalando stationär lediglich 3 Outlet-Stores. Mit dem entstandenen Filialnetz bieten sich Zalando nun ganz neue Möglichkeiten. Schneider: „Zalando könnte [es] für schnellere Zustellungen nutzen oder um Retouren entgegenzunehmen. Darin könnten auch persönliche Beratungsgespräche oder lokale Events stattfinden.“ Vorerst sehe man die Kickz-Filialen aber als „spannendes Experimentierfeld.“

Ford stellt Drohnenkonzept vor

Auf dem Mobile World Congress hat Ford das Konzept Autolivery vorgestellt, wie Golem meldet. Bei dem Lieferkonzept startet eine Drohne vom Dach eines autonomen Lieferwagens, um ein Paket über die letzten Meter zum Kunden zu bringen. Entstanden ist das Konzept aus einem von Ford selbst initiierten Wettbewerb heraus. Der Hersteller arbeitet bereits an einem autonomen Fahrzeug, dass 2021 in Serie gehen soll.