03.03.2017 – Ebay gibt wichtige Änderung bekannt | Klarna zieht nach München | Neues Verpackungsgesetz in Arbeit

Was heute wichtig ist: Bei Ebay wird fortan auch der Samstag als Zustellungstag in die Berechnung des voraussichtlichen Lieferdatums miteinbezogen, das FinTech-Unternehmen Klarna hat seinen deutschen Hauptsitz nun in München und es soll ein neues Verpackungsgesetz kommen.

Ebay ändert Berechnung des voraussichtlichen Lieferdatums

Eine relativ kurze Meldung, die dafür umso wichtiger ist: Ab sofort wird Ebay den Samstag als Zustellungstag mit in die Berechnung des voraussichtlichen Lieferdatums einbeziehen. Das berichtet der Online-Marktplatz auf seinem hauseigenen News-Blog und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dies für die folgenden Versanddienstleister gilt: Deutsche Post, DHL, DPD sowie Hermes.

FinTech-Unternehmen Klarna wechselt nach München

Erst kürzlich machte das schwedische FinTech-Unternehmen Klarna durch die Übernahme seines Konkurrenten BillPlay Schlagzeilen, worüber wir hier berichtet haben. Nun wechselt Klarna seinen deutschen Hauptstandort und zieht laut der entsprechenden Pressemitteilung von Köln nach München. Das betrifft auch das Tochter-Unternehmen Sofort GmbH, das zuvor seinen Sitz in Gauting in der Nähe von München hatte. Somit befinden sich nun etwa 110 der 250 deutschen Klarna-Mitarbeiter in der bayerischen Hauptstadt. Der Umzug wird mit der Tatsache begründet, dadurch näher an den Märkten von Österreich und der Schweiz zu sein.

Überarbeiteter Gesetzesentwurf zum Verpackungsrecht

Online-Händler dürfen nur Verpackungen an Endverbraucher versenden, die in Deutschland lizenziert sind. Diese Vorgabe stammt aus der Verpackungsverordnung und bezweckt die Reduzierung von Verpackungsmüll sowie eine Abkehr von der Wegwerfgesellschaft. Mit dem technischen Fortschritt sind jedoch neue Methoden für die Verwertung von Verpackungsabfällen hinzugekommen und die Verpackungsverordnung ist dadurch teilweise veraltet. Ein geplantes neues Verpackungsgesetz soll nun an dessen Stelle treten und auch die Wirtschaft, etwa den Online-Handel, bei der Nutzung von besser verwertbaren Verpackungen entlasten. Ein überarbeiteter Gesetzesentwurf wurde nun vorgelegt.