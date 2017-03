Erstellt am 06. März 2017

Onlinehändler Magazin 03/17: Preisvergleichsportale, SEO und Recht, Themenreihe Shopsysteme

Neuer Monat, neues Onlinehändler Magazin! Diesmal im Fokus: So umsatztreibend sind Preisvergleichsportale für Online-Händler, wie setzt man SEO rechtlich einwandfrei ein und wie findet man eigentlich das richtige Shopsystem? Das ist nur der Anfang unserer großen Themenreihe.

Im Preisvergleich ist die Marktmacht egal

Verkaufen Sie auf Ebay und Amazon? Die meisten Online-Händler werden wahrscheinlich mit „Ja“ antworten. Aber verkaufen Sie auch auf Preisvergleichen wie Idealo, Billiger.de oder Guenstiger.de? Wenn nicht, dann sollten Sie sich das noch einmal überlegen. Denn der Preisvergleich ist im Kopf des Kunden immer noch häufig der erste Schritt beim Kauf. Das geschieht nicht nur auf Amazon, sondern auch über entsprechende Portale und natürlich Google Shopping. Zahlen belegen zudem, dass Online-Händler einen großen Anteil ihres Umsatzes über entsprechende Produktvergleiche generieren. Das überrascht auch nicht. Schließlich zählt dort vor allem der Preis und nicht der Name des Unternehmens.

So werden Sie vom Kunden gefunden – und nicht vom Abmahner

Eine erfolgreiche und nachhaltige SEO-Strategie ist lebensnotwendig im Online-Handel. Aber nicht nur das reine SEO-Expertenwissen ist nötig, sondern auch juristisches Know-How. Denn die eigene Suchmaschinenoptimierung muss mit dem Internetrecht in Einklang stehen. Irreführende Werbung, fremde Bilder oder Markenrechtsverletzungen – es gibt einige Fallstricke, die man tunlichst vermeiden sollte. Im Magazin erklären wir, worauf zu achten ist, was man darf und was man besser lassen sollte.

Themenreihe Shopsysteme (Teil 1): Das Herzstück des Online-Shops

Das Shopsystem ist das Herzstück eines jeden Online-Shops. Aber welches passt eigentlich am besten zu mir und meinem Shop? Die Auswahl ist riesig. Nimmt man ein Miet-, Kauf- oder Open-Source-System? Oder gleich eine Eigenentwicklung? Wir verraten Ihnen, wie Sie die eine, goldene Nadel im Heuhaufen finden. Und das ist nur der Anfang. Mit der Frage, wie man das richtige Shop-System findet, starten wir eine groß angelegte Themenreihe, in der wir detailliert die einzelnen Lösungen vorstellen.

Jahresstudie zum Online-Handel, Digitaler Spielzeughandel, Online-Bestattungsdienst Mymoria

Das ist natürlich lange noch nicht alles. Wir haben uns zum Beispiel die große Jahres-Studie des Händlerbundes zum Online-Handel genau angeschaut und beleuchten, was den Online-Handel zwischen Konkurrenzdruck, Umsatzprognosen und Abmahnkosten bewegt. Wir erläutern zudem, was beim Online-Handel mit Produkten für Kinder vor allem rechtlich beachtet werden muss und wir stellen Ihnen Mymoria vor – einen Online-Bestattungsdienst, der zeigt, dass man die Begleitung im Trauerfall heute auch online anbieten kann.

