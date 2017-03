Erstellt am 08. März 2017

Sponsored Post: Mehr verkaufen mit qualifizierten Produktdaten – Zehn Tipps für professionelles Product Information Management (PIM) im Handel

Wie lässt sich ein erfolgreiches Product Information Management im Handel realisieren? Ein White Paper von OpusCapita hat hierfür passende Tipps parat.

© OpusCapita

Zwischen der Qualität von Produktinformationen und dem Umsatz bestehen Zusammenhänge, die immer mehr Entscheidern im Handel bewusst werden. Wer zur richtigen Zeit in den richtigen Kanälen die richtigen Botschaften präsentieren kann, hat im Rennen um die Gunst des Konsumenten die Nase vorn. Mit herkömmlicher Informationsbeschaffung und -aufbereitung ist das nicht zu schaffen. Professionelles Product Information Management (PIM) heißt deshalb das Gebot der Stunde.

Dahinter steht das Prinzip einer zentralen Datenhaltung und -pflege mit der Möglichkeit zur einfachen und schnellen Bereitstellung zielgruppen-, medien- und kanalspezifisch aufbereiteter relevanter Produktdaten. An die Stelle von Datensilos und Excel-Listen tritt eine zentrale Plattform, die als „Single Point of Truth“ alle Bedarfsträger im richtigen Moment und im richtigen Kontext mit verlässlichen, aktuellen und relevanten Inhalten versorgt.

Wer die Regie am Markt nicht nur dem Preis überlassen will, tut gut daran, sich angesichts gleicher Sortimente in vielen Handelskanälen mit der Qualität seiner Produktinformationen zu differenzieren. Über die Umsatzrelevanz hinaus lohnt es sich auch aus Kostengründen, sich näher mit einer effektiveren Produktdaten-Strategie zu beschäftigen, denn herkömmliche Informationsbeschaffung und -aufbereitung verursachen erheblichen Aufwand.

_________________________________________________________________________

10 Tipps für erfolgreiches Product Information Management (PIM)

Dieses Whitepaper gibt Marketing- und Vertriebsentscheidern im Handel nützliche Informationen über

die Bedeutung professionell aufbereiteter Produktinformationen für den Verkaufserfolg in allen Kanälen

die Beseitigung von Datensilos und die zentrale Zusammenführung aller Daten

die Identifizierung relevanter Daten und die Sicherstellung einer hohen Datenqualität

die Auswahl und Einführung des passenden Product Information Management Systems

White Paper hier abrufen

____________________________________________________________________

Immer mehr Produkte, immer mehr Kanäle, immer mehr Zielgruppen: Die Datenmengen explodieren. Ohne professionelles Datenmanagement sind die Grenzen schnell erreicht. Die Einladung zum Blick in das oben angebotene White Paper ist ein erster Schritt, diese Situation zu vermeiden.

Das White Paper kann hier kostenfrei heruntergeladen werden.