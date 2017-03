07.03.2016 – Shell investiert in Tiramizoo | Zanox benennt sich um | Deutsche kaufen regelmäßig online

Was heute wichtig ist: Tiramizoo angelt sich namhafte Investoren, Zanox heißt jetzt Awin und die Deutschen shoppen zu einem Großteil gezielt und regelmäßig online.

© Tiramizoo

Shell investiert in Kurier-Service Tiramizoo

Das 2010 in München gegründete StartUp Tiramizoo hat eine weitere erfolgreiche Finanzierung abgeschlossen. Laut Gründerszene sind mit Shell Technology Ventures und Daimler namhafte Investoren eingestiegen. DPD Deutschland, die Bayerische Beteiligungsgesellschaft und Bayern Kapital bleiben als Gesellschafter an Bord. Über die Höhe wurde nichts bekannt. Mit Shell sollen neue Geschäftsmodelle im asiatisch-pazifischen Raum getestet werden. Tiramizoo ist ein Same-Day-Delivery-Dienst, der zum Beispiel Bestellungen von Media Markt noch am selben Tag zum Kunden bringt. Das StartUp setzt dabei nur auf wenige eigene Fahrer, sondern vermittelt via Software mehrheitlich zwischen Händlern und Kurieren.

Rebranding: Zanox heißt jetzt Awin

Um einen global einheitlichen Markenauftritt zu realisieren, nennen sich die Affiliate-Netzwerke Zanox und Alliliate Window in Awin um. Das gemeinsame Netzwerk umfasst 6.000 Advertiser und hat mehr als 100.000 aktive Publisher. Zanox hatte Affiliate Window bereits 2010 übernommen und damit Europas größtes Affiliate Marketing Netzwerk geschaffen. 2014 wurden die bis dahin unabhängig geführten Unternehmen vollständig zusammengeführt. „Unsere neue Markenidentität symbolisiert die enge Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe und unterstützt unseren Ethos einer globalen Affiliate Lösung, die jeden Markt durch Service und Technologie vorantreibt“, so Mark Walters, CEO von Awin. Gemeinsam mit der neuen Marke wird auch eine globale Plattform gelauncht.

Deutsche kaufen gezielt online

Laut der Studie „Connected Commerce“ von Digitas LBi kaufen 93 Prozent der Internetnutzer gezielt und regelmäßig online ein. „Die Verbraucher haben digitale Verkaufskanäle vollständig in ihren Alltag integriert. Die Mehrheit bestellt regelmäßig Produkte und Dienstleistungen jedweder Branchen über das Internet“, sagt Kaan Karaca, CTO von Digitas LBi in Deutschland und der Schweiz. 13 Prozent der Verbraucher kaufen täglich online, 19 Prozent bereits wöchentlich, so Marketing-Börse.de. Nur 7 Prozent der Nutzer bestellen seltener als ein Mal im Monat im Internet. Je jünger der Verbraucher, desto eher kauft er online ein: Der Anteil der täglich getätigten Einkäufe liegt in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen bei 20 Prozent.