Top-Themen: Neue Google-Bildersuche erntet Kritik, Gewinner der Business Shop-Awards, Deliveroo vs. britische Gewerkschaft, Lastenrad-Projekt von GLS wird erweitert, Home24 eröffnet Berliner Showroom

Die wichtigsten Themen des heutigen Tages aus der Branche kurz und knackig zusammengefasst: Die aktualisierte Google-Bildersuche steht in der Kritik. Außerdem: Die vier Gewinner des diesjährigen Business Shop-Awards wurden bekannt gegeben, Deliveroo muss seine Fahrer demnächst möglicherweise anders bezahlen, GLS weitet sein Lastenrad-Projekt aus und der Möbelhändler Home24 startet am 11. März einen Showroom in Berlin.

Google: Neue Bildersuche wird scharf kritisiert

Am 7. Februar hat Google seine neue Bildersuche in Deutschland freigeschaltet. Nun hagelt es massive Kritik von neun Verbänden, darunter unter anderem der Bundesverband professioneller Bildanbieter. Der Vorwurf: Google soll die Interessen und Rechte von Fotografen, Grafikern und Agenturen verletzen. Es ist neuerdings bei der Suche über Desktop-Geräte möglich, Bilder in starker Vergrößerung anzeigen zu lassen und vor allem die Bilder mit nur einem Klick zu speichern. Alle weiteren Vorwürfe haben wir hier zusammengefasst.

Internet World Messe: Gewinner der Business Shop-Awards

Kurz vor dem Beginn der diesjährigen Internet World Messe wurden im Zuge der Business Shop-Awards vier verschiedene Trophäen verliehen. In der Kategorie „Bester Online-Pureplay“ konnte sich der Modehändler About You durchsetzen. Der Konkurrent Zalando, der noch im letzten Jahr auf dem ersten Platz landete, schaffte es dieses Mal nur auf Platz zwei. Douglas wiederum hatte in der Kategorie „Bester Multichannel-Händler“ die Nase vorn. Einen Blick auf die weiteren Kategorien werfen wir an dieser Stelle.

Deliveroo: Auseinandersetzung mit britischer Gewerkschaft

Der Lieferdienst Deliveroo muss möglicherweise seinen britischen Fahrern bald Mindestlohn zahlen und bezahlten Urlaub anbieten. Die Gewerkschaft der unabhängigen Arbeiter von Großbritannien (Independent Workers of Great Britain) ist der Meinung, dass Deliveroo seine Fahrer zwar als selbstständige Unternehmen bezeichnet, diese in Wahrheit jedoch Angestellte des Unternehmens sind. Ein Schiedsgericht soll den Fall nun entscheiden. Wenn sich die Gewerkschaft letztendlich durchsetzt, wäre das möglicherweise mit etlichen Kosten für Deliveroo verbunden.

GLS: Lastenrad-Projekt wird ausgeweitet

Der Logistiker GLS zeigt sich zufrieden mit dem Lastenrad-Projekt, das das Unternehmen im August 2016 gestartet hat. Deswegen wird die Testphase nun beendet und gleichzeitig das Einsatzgebiet erweitert, denn seit Anfang März wird die emissionsarme Zustellung auch in Nürnberg, Düsseldorf sowie Dortmund durchgeführt. Im Laufe des Jahres sollen dann noch Darmstadt und Hamburg hinzustoßen. Was Martin Seidenberg, Vorsitzender der GLS Germany-Geschäftsführung, zu dem Lastenrad-Projekt zu sagen hat, weiß der Logistik Watchblog.

Home24: Möbelhändler eröffnet weiteren Showroom

Der Möbelhändler Home24 geht mit einem weiteren Showroom an den Start, um einen Teil seiner Produktpalette auch offline zur Schau zu stellen. Der neue Showroom wird am 11. März im Berliner Designcenter „Stilwerk“ eröffnet und rund 420 Quadratmeter umfassen. Home24 will dort laut eigenen Angaben insbesondere auf die Themen „Schlafen“ und „Polstermöbel“ eingehen, „weil wir in dieser Kategorie das größte Potenzial sehen, unsere Kunden durch das Showroom-Erlebnis noch besser zu beraten“, so Marc Appelhoff, Vorstandsmitglied Home24 AG.