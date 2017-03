Erstellt am 22. März 2017

[Sponsored Post] Mit 3D-Visualisierung die Produktpräsentation optimieren

3DScan4You sind versierte Experten für 3D-Scan und –Druck. Das Jungunternehmen visualisiert Ihre Produkte in 3D und macht Ihre Präsentation zu etwas ganz Besonderem.

© agsandrew / Shutterstock.com

Wer etwas präsentieren oder visualisieren möchte, der muss sich heutzutage etwas einfallen lassen. Autobauer zeigen ihre Fahrzeuge in virtuellen Showrooms, 360°-Rundgänge zeigen interessierten Kunden, wie es im eigenen Geschäft wirklich aussieht und 3D-Modelle sorgen dafür, dass man Schuhe von allen Seiten betrachten kann. Schwach aufgelöste Bilder und generische Produktbeschreibungen reichen heute nicht mehr. Wer seine Präsentationen entsprechend optimieren möchte, der kann sich vertrauensvoll an 3DScan4You wenden.

Vom Foto zum 3D-Modell

3DScan4You wurde von Alexander Irimie, heute 26 Jahre alt, gegründet und fertigt 3D-Fotos von Produkten und Gebäuden. Verwendet wird dafür modernste Technologie, so kommt zum Beispiel der Faro Focus 3Dx 130 zum Einsatz, der derzeit kleinste und leichteste 3D-Scanner. Die entsprechenden Objekte, sei es ein Schuh, ein Werkzeug oder ein Ausstellungsstück im Museum, werden damit dreidimensional erfasst und im Anschluss aufbereitet. Der 3D Digitalisierungs-Scanservice bietet dabei eine breite Service-Palette an.

Angefangen beim „einfachen“ 3D-Scan oder –Druck über 360°-Panoramen bis hin zur 3D-Digitalisierung von Bauplänen sorgen die Experten für 3D-Visualisierung für das besondere Etwas. Hotels, Restaurants, Ferienanlagen oder Bauprojekte können visualisiert und in ganz neuartiger Weise dargestellt werden. Spielzeug kann fast „zum Anfassen“ real nachgebildet werden. Digitalisierte Baupläne lassen den Kunden virtuell durch das zukünftige Eigenheim schlendern. Architekturvisualisierung spielt für 3DScan4You eine große Rolle.

In diesem Überblick hat das Unternehmen einige der spannendsten Arbeiten zusammengefasst. So kann man hier etwa eine komplett in 3D nachgestellte Kirche von innen betrachten oder Sneakers bis ins kleinste Detail anschauen – nur anprobieren muss man sie noch selbst. Dem Einfallsreichtum und auch der Größe des Objekts sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Ein Motorrad ist genauso visualisiert wie ein einzelnes Bauteil oder ein detaillierter BMW-Motor. Überzeugen Sie sich selbst und verleihen Sie Ihrer nächsten Präsentation den nötigen Feinschliff.