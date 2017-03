Erstellt am 10. März 2017

10.03.2017 – Amazon kooperiert mit Shutterstock | Thalia bietet Click & Collect über Ebay | Facebook präsentiert „Messenger Day“

Amazon kooperiert mit der Bilddatenbank Shutterstock, Ebay realisiert mit Thalia ein Click & Collect-Programm und Facebook bringt eine Snapchat-Funktion in eine weitere seiner Apps. Die News im Überblick.

© nevodka / Shutterstock.com

Amazon Poster & Print: Shutterstock veröffentlicht kuratierte Sammlung

Amazon ist eine Kooperation mit der Bilderdatenbank Shutterstock eingegangen. Seit dem 09. März haben Kunden die Möglichkeit in einem Shutterstock-Shop auf Amazon eine Auswahl aus einer kuratierten Sammlung aus tausenden Bildern zu treffen, die sie gedruckt und geliefert bekommen möchten. Die Kooperation ist Teil des neuen Poster- und Print-Programms von Amazon. Das neue Programm bietet den Erwerb von hochwertigen Bildern als Wandkunst. Der Druck wird automatisch von Amazon übernommen. Bisher ist das Angebot ausschließlich in den USA verfügbar. Wann und ob der neue Service nach Deutschland kommt, ist bisher noch nicht bekannt. (per E-Mail)

Kooperation von Thalia & Ebay

Der Multichannel-Händler Thalia startet einen Click & Collect-Verkauf bei Ebay. So bieten die 220 lokalen Thalia-Buchhandlungen fortan ihren Bestand unter stores.ebay.de/thaliabuecher an, sodass Kunden ihre gewünschten Bücher dort reservieren und vor Ort abholen können – solang die entsprechenden Artikel vorrätig sind. Ebay-Deutschland-Chef Stefan Wenzel meint zum Start der Kooperation: „Immer noch erfreut sich das gedruckte Buch hoher Beliebtheit. Leser kaufen Literatur aber immer öfter online, weshalb auch Buchhändler ihr Angebot digital verfügbar machen müssen. Thalia ist in diesem Gebiet ein Vorreiter und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit.“

Weitere Snapchat-Kopie: Facebook präsentiert „Messenger Day“

Facebook kopiert Snapchat ein weiteres mal und rüstet nun auch seine Messenger-App mit einer „Stories“-Funktion aus. Diese trägt laut Heise Online den Namen „Messenger Day“ und bietet Nutzern die Möglichkeit, Inhalte zu senden, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Eine ähnliche Funktion hatten zuletzt auch Instagram und WhatsApp, die beide Facebook gehören, erhalten. Facebook erklärt, dass „Messenger Day“ die alltägliche Kommunikation „noch witziger, ausdrucksstärker und visueller“ gestalten solle.