Video der Woche: So war die Internet World Messe 2017

E-Commerce-Messen gehören zu den wichtigsten Terminen im Kalender von Online-Händlern, -Dienstleistern und anderen Akteuren, deren Heim das Internet ist. Hier können Besucher interessante News erfahren, wichtige Kontakte knüpfen oder sich über neue Trends informieren. Zu den größeren E-Commerce-Events zählt auch die Internet World Messe, die Anfang der Woche in München stattfand.

Die Messe verbuchte in diesem Jahr laut Veranstalter mehr als 16.000 Besucher, 400 Aussteller und Partner sowie 200 Speaker. Und wie ist die Veranstaltung bei den Besuchern bzw. Ausstellern angekommen? – Ein neues Video von Drunk Octopus Communications gibt Antworten: Viele Akteure zeigten sich positiv überrascht und konnten gute Networking-Ergebnisse erzielen.

Im Zuge des Clips wurden die Teilnehmer beispielsweise auch über die Schwerpunkte im aktuellen E-Commerce-Jahr befragt: Internationalisierung, Logistik, Verschmelzung der Kanäle oder auch übergreifende Branchenstandards stehen dabei im Fokus. Weitere Einzelheiten sehen Sie in unserem Video der Woche… Übrigens: Nach der Messe ist vor der Messe, denn – wie im Video zu sehen ist – freuen sich viele Insider auch auf die kommenden Branchen-Highlights im Kalender, wie etwa den plentymarkets Online-Händler-Kongress 2017 in Kassel, den eBay SellerDay in Berlin oder auch den (ehemaligen Hitmeister) e-Commerce Day in Köln.