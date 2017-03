Top-Themen: Ebay hat die Hälfte aller Produkte strukturiert, Börsenaufsicht gegen Bitcoin, Twitter schließt Berliner Büro, Testgebiet für autonomes Fahren, Amazon Prime Now auch für Desktop

Erstellt am 13. März 2017

Was am heutigen Tag wichtig war, haben wir in unseren Top-Themen noch einmal für Sie zusammengefasst. Unter anderem mit dabei: Ebay hat über die Hälfte seiner Produkte mit strukturierten Daten hinterlegt. Außerdem verabschiedet sich Twitter aus Berlin.

Ebay: 55 Prozent der Produkte mit strukturierten Daten

Ebay will seinen historisch „wild“ gewachsenen Produktkatalog für Kunden besser zugänglich machen, weswegen man zunehmend mehr Struktur in die eigenen Daten bringt. Wie der Konzern jetzt bekannt gegeben hat, hat man mittlerweile 55 Prozent aller eingestellten Produkte weltweit erfasst. Zudem gab Ebay bekannt, dass allein im vierten Quartal 2016 rund 60 Millionen Artikel zum Ebay-Sortiment hinzugefügt wurden. Weiter seien weltweit über 180 Millionen Seiten live, die auf strukturierten Daten beruhen.

Börsenaufsicht erteilt Bitcoin Absage

Keine guten Nachrichten für Bitcoin-Fans: Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC hat dem Plan, Bitcoin an den Finanzmärkten zu etablieren, eine Absage erteilt. Damit ist der Bitcoin-Fond „Winklevoss Bitcoin Trust ETF“ vorerst gescheitert. Der Fond hatte das Ziel, die Kryptowährung „einer breiteren Anlegerschaft zugänglich“ zu machen. Begründung der Börsenaufsicht: Aufgrund der „mangelnden Regulierung des Bitcoin-Handels“ sei die Währung „zu anfällig für Manipulationen und Betrügereien“.

Ende für Twitter in Berlin

Der Kurznachrichten-Dienst Twitter scheint angeschlagener als erwartet. Wie jetzt bekannt wurde, hat Twitter sein Berliner Büro geschlossen. Die rund 20 Mitarbeiter haben die Räume bereits verlassen. Der Hamburger Standort soll jedoch erhalten bleiben. „Twitter fokussiert seine Aktivitäten in Hamburg. Das Berliner Büro wurde Ende 2016 geschlossen. Das Deutschlandgeschäft wird von Thomas de Buhr als Managing Director geführt“, erklärt ein Sprecher des Konzerns.

Autonomes Fahren: Teststrecke in Niedersachsen

Wie der Logistik-Watchblog berichtet, haben sich das Bundesland Niedersachsen und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) darauf verständigt, noch in diesem Jahr mit dem Aufbau eines Testgebietes für autonomes Fahren zu beginnen. Eingerichtet wird das Testfeld im Raum Hannover-Wolfsburg/Braunchweig-Salzgitter. Die Investition von fünf Millionen Euro teilen sich Land und DLR. Noch in diesem Jahr soll mit dem Aufbau des Projekts begonnen werden. 2018 soll der Pilotbetrieb folgen.

Amazon Prime Now auch auf Desktop-Rechnern verfügbar

Amazon setzt weiter auf Convenience und ermöglicht seinen Berliner und Münchner Kunden die Nutzung des Express-Lieferdienstes Prime Now nun auch über Desktop-PCs und Laptops. Bislang mussten Nutzer laut Amazon-Watchblog ihre Bestellung über das Smartphone oder ein Tablet aufgeben, wenn sie Prime Now nutzen wollten.