14.03.2017 – Marissa Mayer erhält Millionen-Abfindung | Mister Spex eröffnet dritten Store | MyTaxi expandiert nach Großbritannien | Ransomware im Umlauf

© GongTo / Shutterstock.com

Yahoo-Chefin Marissa Mayer bekommt Millionen-Abfindung

Marissa Mayer wird ihren Posten wahrscheinlich zur Jahresmitte räumen, wenn der Rest von Yahoo in Altaba umbenannt wird. Im Vorfeld wurde bekannt, dass das Unternehmen der Noch-Chefin einen Bonus in Höhe von rund 14 Millionen Dollar verweigert. Trotzdem erhält Mayer eine stattliche Abfindungs- und Aktienzusage, wie Spiegel Online berichtet. Unternehmensunterlagen zeigen, dass Mayer sich auf insgesamt 23 Millionen Dollar freuen darf. Die Abfindung werde aufgeteilt: Drei Millionen Dollar werden direkt ausgezahlt und 20 Millionen Dollar werden in Aktien ausgegeben. Im Mai 2016 hätte Mayer noch 55 Millionen Dollar im Fall ihrer Kündigung erhalten.

Oberhausen: Mister Spex eröffnet dritten Store

Der stationäre Handel scheint für den Online-Optiker Mister Spex vielversprechend zu sein: Kurz nach der Eröffnung eines zweiten Stores in Berlin steht laut Neuhandeln.de bereits die dritte Eröffnung an. Der neue Laden soll in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) eröffnet werden. Mister Spex halte sich damit an seinen Zeitplan: Das Unternehmen hatte im Vorfeld angekündigt, im ersten Quartal dieses Jahres weitere Stores eröffnen zu wollen. Im Centro Oberhausen werde Mister Spex eine Auswahl aus seinem Online-Sortiment und einige Services wie beispielsweise Sehtests anbieten.

London und Irland: MyTaxi expandiert nach Großbritannien

Ab sofort fahren rund 17.000 der berühmten Black Cabs mit dem MyTaxi-Logo durch die Straßen der britischen Hauptstadt. Nach Angaben der Internet World hat MyTaxi seinen Service außerdem vergangene Woche in Irland gestartet und konnte dort bereits 10.000 Fahrer für sich gewinnen. Damit biete MyTaxi nach eigenen Angaben bereits die größte Taxifahrer-Flotte in Großbritannien. Die Expansion sei das sichtbare Ergebnis der Fusion mit dem britischen Taxi-Anbieter Hailo (wir berichteten). MyTaxi plane die Expansion in weitere Länder.

Ransomware im Umlauf: Kriminelle nutzen bekannte Unternehmen

Derzeit sind zahlreiche Spam-Mails im Umlauf, die im Namen bekannter Unternehmen verschickt werden: vermeintliche DHL-Sendungsberichte (siehe Screenshot), gefälschte Hotelbestätigungen und unechte Benachrichtigungen von PayPal und Banken. Dahinter stecken Kriminelle, die über die Spam-Mails die Ransomware Cerber verbreiten wollen. Diese wird heruntergeladen, sobald der Anhang der Mails geöffnet wird. Wer verdächtige E-Mails erhält, sollte diese umgehend löschen und keinesfall den Anhang öffnen.