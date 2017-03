15.03.2017 – Maas nimmt Facebook in die Pflicht | Umsatzsteigerung bei Brands4friends | Leesa kommt nach Deutschland | Gerüchte um Verkauf von Idealo

Heute in den News: Justizminister Heiko Maas will den Druck auf soziale Netzwerke erhöhen, damit diese strafbare Inhalte löschen. Außerdem: Brands4friends konnte seinen Umsatz steigern, der Online-Matratzen-Händler Leesa startet in Deutschland und Österreich und Axel Springer soll über den Verkauf von Idealo und Ladenzeile nachdenken.

© I AM NIKOM / Shutterstock.com

Soziale Netzwerke löschen zu wenige strafbare Inhalte

Ein Monitoring, das vom Bundesfamilienministerium und dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gefördert wird, belegt, dass die Löschung von strafbaren Hasskommentaren durch soziale Netzwerke weiterhin nicht ausreichend sein soll. Der Erhebung zufolge hat Facebook nur 39 Prozent der gemeldeten strafbaren Inhalte gelöscht, 7 Prozent weniger als bei einer ersten Erhebung im Sommer 2016. Bei Twitter wird gar nur einer von 100 gemeldeten Beiträgen gelöscht. Immerhin: Bei Youtube sieht es besser aus, hier kommt es in 90 Prozent der Fälle zu einer Löschung. Bundesjustizminister Heiko Maas fordert in einer Mitteilung seines Ministeriums: „Wir müssen den Druck auf die sozialen Netzwerke weiter erhöhen. Um die Unternehmen bei der Löschung strafbarer Inhalte noch stärker in die Pflicht zu nehmen, brauchen wir gesetzliche Regelungen.“

Brands4friends steigert Umsatz

Im Geschäftsjahr 2016 steigerte der Shopping-Club Brands4friends seinen Umsatz um 7 Prozent. Genaue Zahlen hat die Ebay-Tochter zwar nicht preisgegeben, laut Neuhandeln ist ein Umsatz von 124,4 Millionen aber offenbar sehr nah an der Realität. Damit erhöhte sich das Wachstum im Vergleich zu 2015, als es nur 3 Prozent betrug. Damals hatte das Unternehmen im zweiten Halbjahr allerdings mit Logistikproblemen zu kämpfen. Ebay hatte Brands4friends 2010 übernommen.

Online-Matratzen: Leesa kommt nach Deutschland und Österreich

Der amerikanische Matratzen-Hersteller Leesa Sleep ist in den deutschsprachigen Märkten gestartet. Ab sofort sind die Matratzen über den Online-Shop in Deutschland und in Österreich verfügbar, wie das Unternehmen erklärt. In der Schweiz will Leesa noch in diesem Jahr starten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 mit einem rein online-basierten Vertriebskonzept gestartet und gibt sich selbst den Anspruch, hochwertige Luxus-Matratzen zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

Gerüchte: Axel Springer soll über Verkauf von Idealo nachdenken

Will sich Axel Springer von seinen Mehrheitsbeteiligungen an Idealo und Ladenzeile trennen? Online Marketing Rockstars zufolge sollen das „mehrere voneinander unabhängige Quellen bestätigt“ haben, wie der Venture-Capital-Experte Scen Schmidt im OMR-Podcast erklärte. Seinen Informationen nach spreche die Investment-Bank GCA Altium derzeit potenzielle Käufer im Auftrag des Medienkonzerns an. Schmidt glaubt, dass Axel Springer mit dem Verkauf Stärke gegenüber der Börse zeigen wolle. Der Venture-Capital-Experte schätzt den möglichen Kaufpreis auf 400 Millionen Euro für beide Firmen.