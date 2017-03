Erstellt am 17. März 2017

Video der Woche: True Fruits und die Hoden aus Stahl

True Fruits ist bekannt für die lustigen Sprüche auf seinen Smoothie-Flaschen… und für die anzügliche, teils sogar anstößige Werbung, die das Unternehmen schon mal in einem übergroßen Format an Häuserwände pinnt. – Einige dürften sich sicherlich noch an die Werbeplakate zu den Themen „Samenspender“, „Oralverzehr“ oder „Samenstau“ erinnern.

Doch dies ist noch gar nichts, wie True Fruits nun beweist. Im Zuge eines neuen Spots hat das Unternehmen nämlich einen neuen Preis ins Leben gerufen: den sogenannten „Eier aus Stahl“-Award. Dieser soll an Firmen vergeben werden, die besonderen Mut beweisen. Und natürlich – so hat sich True Fruits gedacht – muss dieser Award seinem Namen auch optisch alle Ehre machen. Lange Rede, kurzer Sinn: True-Fruits-Gründer und -CEO Marco Knauf hat mithilfe moderner Technik einen Originalabdruck seiner eigenen Hoden herstellen und in Metall gießen lassen, der nun als Award dient. (Screenshot: Video von True Fruits, Eier aus Stahl © True Fruits)

Der Spot von True Fruits verfolgt dieses Prozedere und stößt nicht nur an die Grenzen des guten Geschmacks, sondern reißt diese mit ganzer Kraft und einem obszönen Lächeln im Gesicht nieder. Hut ab vor so viel Mut. Doch bei aller Liebe … manche Dinge sollten lieber ungezeigt bleiben. – Unser Video der Woche.

Übrigens: Auch in den sozialen Medien scheint die Kampagne nicht immer gut anzukommen.

Und ich frage mich, wann #truefruits endlich seine peinliche spätpubertäre Phase überwindet. Gähn. https://t.co/PSL6xLcFUo — Stefanie M. (@StefanieMoe) 16. März 2017