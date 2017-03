Top-Themen: Ebay garantiert schnelle Lieferung | Bayern will Online-Lebensmittel-Handel besser kontrollieren | Handel 2030 | Verfahren gegen MyHammer-Ex-Vorstand | Samsung stellt Sprachassistent Bixby vor

Was heute wichtig war: Ebay will in den USA eine schnellere Lieferung garantieren, Bayern will den Lebensmittel-Online-Handel besser kontrollieren, eine Prognose blickt auf den Handel in 13 Jahren, ein Ex-Vorstand von MyHammer steht vor Gericht und Samsung will Amazon und Apple Konkurrenz machen.

Ebay führt „Garantierte Lieferung“ ein

Im Sommer wird Ebay in den USA das Programm „Guaranteed Delivery“ („Garantierte Lieferung“) ausrollen. Damit will Ebay garantieren, dass Kunden ihre Pakete innerhalb von drei Tagen zugestellt bekommen – ein Großteil davon kostenlos. 67 Prozent der Händler bieten aber bereits eine kostenfreie und 63 Prozent eine Lieferung in drei Tagen an. Mit der Verpflichtung bekommt der Kunde die Versandkosten erstattet, falls das Paket nicht rechtzeitig ankommt. Außerdem hat Ebay seine Seite einem Relaunch unterzogen – alle Details dazu lesen Sie hier.

Bayern: Mehr Kontrolle bei Lebensmittel-Online-Handel

Das Bundesland Bayern will den Online-Handel mit Lebensmittel künftig schärfer kontrollieren. Grund: Mittlerweile verkaufen über 2.000 Lebensmittelunternehmen in Bayern ihre Produkte auch online. Mit anonymen Testkäufen will man dafür sorgen, dass etwa bei verderblichen Lebensmitteln die Kühlkette eingehalten wird. Zudem werden Online-Händler identifiziert und überprüft. „Damit stärken wir den Schutz für die Kunden. Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein“, so Verbaucherschutzministerin Ulrike Scharf.

Der Handel im Jahr 2030

Das Finanzunternehmen Synchrony Financial hat untersucht, welche Shopping-Trends im Jahr 2030 vorherrschen werden und kommt dabei zu dem Ergebnis, dass der Handel deutlich anders aussehen wird als heute. So werde etwa eine Interaktion mit einem Menschen beim Bezahlvorgang im Einzelhandel nicht mehr nötig sein. Dies werde zum Beispiel über interaktive Spiegel abgewickelt. Zudem werden der Prognose zufolge Läden 24 Stunden geöffnet haben, weil Roboter im Einzelhandel zum Einsatz kommen sollen. Darüber hinaus bestimmen Virtual Reality, 3D-Drucker und digitale Assistenten das Einkaufserlebnis.

Betrugsverfahren gegen Ex-Vorstand von MyHammer

Die Wirtschaftskammer des Landgerichts Berlin hat ein Verfahren gegen einen Ex-Vorstand des Handwerker-Marktplatzes MyHammer eröffnet. Es soll um Betrug in Millionenhöhe gehen. MyHammer selbst hatte bereits 2012 Anzeige erstattet. 2010 und 2011 soll es „Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Vergabe von Aufträgen an einen externen IT-Dienstleister“ gegeben haben. Unternehmenszahlen sollen nicht verfälscht sein, da die Anzeige bereits 2012 erstattet wurde.

Sprachassistent Bixby von Samsung

Samsung hat seinen eigenen Sprachassistenten Bixby angekündigt. Dieser soll erstmals im Galaxy S8 integriert sein, das Ende des Monats vorgestellt wird. Bixby soll über den Funktionsumfang von Alexa, Siri und Co. weit hinausgehen und eine ganz neue Art der Smartphone-Bedienung ermöglichen. Mittelfristig wird der Assistent in allen smarten Samsung-Geräten zum Einsatz kommen. Ob Bixby allerdings wirklich halten kann, was er verspricht, wird erst der Release des S8 endgültig zeigen.