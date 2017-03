Erstellt am 23. März 2017

23.03.2017 – „Chef-Masche“: Mutmaßlicher Betrüger gefasst | Wirecard übernimmt Supr | Boris Radke verlässt Zalando

Ein Litauer, der mit der sogenannten „Chef-Masche“ US-Unternehmen um einen dreistelligen Millionenbetrag betrogen haben soll, wurde gefasst. Außerdem: Wirecard übernimmt das Shopsystem Supr und Boris Radke wechselt von Zalando zu ProSiebenSat.1.

© Mohd KhairilX – Shutterstock.com

Mutmaßlicher „Chef-Masche“-Betrüger gefasst

Durch gefälschte E-Mails, in denen er sich als Geschäftspartner ausgegeben habe, soll ein Litauer zwei international tätige US-Technologieunternehmen um über 100 Millionen Dollar betrogen haben. Wie Heise Online berichtet, wurde nun ein Litauer gefasst, der als dringend tatverdächtig gilt. Ihm werde vorgeworfen, sich als Vertreter eines bekannten asiatischen Hardware-Herstellers ausgegeben und so das Geld erbeutet zu haben. Der mutmaßliche Betrüger habe sogar eine Firma und verschiedene Bankkonten mit dem Namen des Hardware-Herstellers angemeldet, um möglichst glaubwürdig zu erscheinen. Nun drohen ihm 20 Jahre Haft – das US-Justizministerium wirft ihm Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Identitätsdiebstahl vor.

Wirecard übernimmt Shopsystem Supr

Das Payment-Unternehmen Wirecard hat das Shopsystem Supr übernommen, berichtet Gründerszene. Der Kaufpreis wurde in diesem Zusammenhang nicht bekannt gegeben. Die Übernahme soll sogar bereits Ende 2016 stattgefunden haben, wobei sich Wirecard zum ganzen Prozess laut Gründerszene nicht äußern wollte. Die Arbeitsplätze der rund 20 Mitarbeiter von Supr sollen erhalten bleiben. Wirecard will mithilfe des Teams allem Anschein nach insbesondere dafür nutzen, um neue E-Commerce-Produkten zu testen.

Wechsel zu ProSiebenSat.1: Boris Radke verlässt Zalando

Knapp über sechs Jahre hat Boris Radke das deutsche StartUp-Wunder Zalando mitgestaltet. Nun wechselt er zu ProSiebenSat.1 wie PRReport berichtet. Ab 1. Juli diesen Jahres werde Radke bei dem Medienkonzern einen Posten in der Stabsstelle von Finanzvorstand Jan Kemper übernehmen und verabschiedet sich damit aus der PR-Branche. Kemper selbst wechselte am 1. Juni von Zalando zu ProSiebenSat.1. Radke kann auf einen ereignisreichen Werdegang beim Berliner Mode-Händler zurückblicken. Er gehörte quasi seit der ersten Stunde zu Zalando und hat das Wachstum des Unternehmens miterlebt und –gestaltet, wie Radke selbst in einem Blogbeitrag schreibt.