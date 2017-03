Top-Themen: Neue Amazon-Rückgaberichtlinien | Amazon kauft Souq | Webseiten oft schlecht geschützt | Reifengeschäft boomt auf Ebay

Was heute wichtig war: Amazon Deutschland sorgt mit neuen Rückgaberichtlinien für Unmut bei Händler, während die US-Mutter nun doch Souq.com übernimmt. Zudem belegt eine Umfrage die unzureichenden Schutzmaßnahmen von Webseiten-Betreibern und auf Ebay boomt das Geschäft mit Autoteilen.

Amazon mit neuen Rückgaberichtlinien

In einem Mailing an seine Kunden hat Amazon gestern überraschend bekannt gegeben, dass ab dem 19. April die Rückgabebedingungen für alle gewerblichen Verkäufer vereinheitlicht werden. Das bedeutet, dass die Regelungen, die bislang für FBA-Händler galten, auch für solche gelten, die den Versand bislang nicht über Amazon abwickelten. Betroffene Händler sollen bis zum 19. April ihre individuellen Rücknahmebedingungen anpassen. Was sich für Kunden und Händler konkret ändert, wie die Rechtslage aussieht und was Händler nun tun müssen, haben wir an dieser Stelle ausführlich zusammengefasst.

Amazon kauft Souq

Noch im Januar nahm Amazon Abstand von der Übernahme von Souq.com, den größten Online-Marktplatz im Mittleren Osten. Nun vollzieht das Unternehmen offenbar die Rolle rückwärts. Nach Insiderinformationen sind sich beide Seiten weitgehend einig über einen Kauf, die Summe soll im Bereich von einer Milliarde US-Dollar liegen. Bislang haben sich beide Seiten nicht offiziell zu den Verhandlungen geäußert, der Abschluss gilt aber als sehr wahrscheinlich. Amazon schielt schon lange auf den lukrativen arabischen Markt.

Webseiten oft unzureichend vor Hacker-Angriffen geschützt

53 Prozent aller Webseiten-Betreiber schützt ihre Seite nicht aktiv vor Hacker-Angriffen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von Host Europe unter 6.000 Webseiten-Betreibern. 60 Prozent wüssten nicht, wie sie nach einem Angriff vorgehen sollten. Das ist besonders alarmierend, weil ebenso viele Open-Source-Software wie WordPress nutzen, die besonders anfällig für Angriffe ist. Kurios: Gut jeder Zehnte (11 Prozent) wisse gar nicht, ob er schon einmal gehackt wurde. Host Europe rät, sich selbständig um ausreichenden Schutz zu bemühen.

Ebay: Geschäft mit Autoreifen boomt

56 Prozent der Befragten einer Ipsos-Studie geben an, Autoreifen schon einmal im Internet gekauft zu haben – ein Drittel davon auf Ebay. 3.300 gewerbliche Händler verkaufen mittlerweile Autoreifen auf dem Marktplatz, insgesamt ergibt das 1,8 Millionen Produkte. Alle 16 Sekunden wird ein Autoreifen bei Ebay verkauft. Besonders der Jahreszeitenwechsel ist hier sehr lukrativ: In der ersten Oktoberwoche wurden, Ebay zufolge, alle 8 Sekunden Reifen verkauft. Um das Geschäft nun zum Wechsel zur Sommerreifensaison anzukurbeln, will Ebay 10 Prozent Rabatt auf das gesamte Reifensortiment geben.