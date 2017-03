27.03.2017 – BMF gründet FinTechRat | Otto Now überzeugt in der Praxis | iTunes-AGB in Comic-Form

Das Bundesfinanzministerium hat den FinTechRat gegründet, Otto Now begeistert die Kunden und ein Comic-Zeichner hat die iTunes-AGB verbildlicht.

© Denys Prykhodov – Shutterstock.com

Bundesfinanzministerium gründet FinTechRat

Die Politik beschäftigt sich immer stärker mit digitalen Finanztechnologien. Nun hat das Bundesfinanzministerium den FinTechRat ins Leben gerufen, um die Entwicklung zu beobachten und zu begleiten. „Der FinTechRat soll das Ministerium zu Fragen der digitalen Finanztechnologie, insbesondere zu (informations-)technologischen Entwicklungen, ihren Potentialen sowie zu Chancen und Risiken beraten“, heißt es dazu in der Mitteilung des BMF. Der FinTechRat setzt sich bisher aus 20 Mitgliedern zusammen. Dabei soll es sich um Vertreter von FinTech-Unternehmen, Banken und Versicherungen sowie Wissenschaftlern handeln.

Otto Now überzeugt die Kunden

Seit rund 100 Tagen betreibt Otto seinen Miet-Service Otto Now. Wie Neuhandeln.de berichtet, kommt der neue Service bei den Kunden offenbar überaus gut an. Otto freue sich demnach über „überwältigendes Feedback“, doch noch sei offen, ob Otto Now eine langfristige Perspektive im Konzern hat. Otto befinde sich nach eigenen Angaben „mitten in der Beta-Phase“ und werte immer noch aus, wie das Miet-Angebot bei den Kunden ankommt. Zu den beliebtesten Artikeln gehören insbesondere Fernseher, Kaffeevollautomaten und Laufbänder.

AGB als Comic: Künstler verbildlicht iTunes

Die Geschäftsbedingungen von Apple iTunes sind lang – über 20.000 Wörter umfasst das Dokument, in dem unter anderem stehen soll, dass man mit dem Programm keine Nuklear-Waffen bauen darf. Wissen tut das kaum jemand, da jeder das Dokument eh nur wegklickt. Nun hat ein Comic-Zeichner laut t3n.de die Geschäftsbedingungen aber in Bildform aufgearbeitet und als 96 Seiten umfassendes Taschenbuch veröffentlicht. Die einzelnen Comics sind stilistisch an bekannte Werke wie die Simpsons oder auch Calvin & Hobbes angelehnt. Darin springt ein fiktiver Steve Jobs durch die Comic-Welt und zitiert die iTunes-Geschäftsbedingungen.