29.03.2017 – Zalando weitet Same-Day-Delivery aus | Aboutyou startet neue Eigenmarken | Square kommt nach Europa

Zalando bringt seine Same-Day-Delivery mit einem neuen Partner in zwei weitere Städte, Aboutyou investiert weiter in Eigenmarken und der Mobile-Payment-Dienst Square kommt nach Europa.

Zalando: Same-Day-Delivery bald in Dresden und Leipzig?

Der Berliner Mode-Händler Zalando bietet seine taggleiche Lieferung offenbar bald in zwei weiteren deutschen Städten an. Wie Gründerszene berichtet, soll der schnelle Service in wenigen Tagen in Dresden und Leipzig starten. Das habe ein Brancheninsider gegenüber NGIN Mobility bestätigt, Zalando äußerte sich dazu nicht. Die Berliner haben das Unternehmen Dailex in der ostdeutschen Lieferregion beauftragt. Dailex soll mit einem holländischen Datenunternehmen die Abendauslieferung übernehmen. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte das. Für den bisherigen Zalando-Partner Liefery dürfte das eine ziemliche Schlappe sein.

Aboutyou startet weitere Eigenmarken

Die Otto-Tochter Aboutyou investiert weiter in Eigenmarken. Wie Neuhandeln.de schreibt, will sich das Unternehmen so von seiner Konkurrenz abheben. So habe Aboutyou nun die Marke anna & ella ins Sortiment aufgenommen. Diese biete „sportliche Elemente“ mit „femininem Schnitt“. Aboutyou verkauft die Marke im eigenen Online-Shop, hat aber auch einen eigenen Online-Auftritt konzipiert, um die Kollektion im Detail präsentieren zu können. Damit will das Unternehmen die Kommunikation mit den Kunden erleichtern.

Payment: Square startet in Großbritannien

Der Mobile-Payment-Anbieter Square kommt nach Europa: Wie VentureBeat berichtet, ist Square nun in Großbritannien gestartet und steht dort ab sofort den Händlern zur Verfügung. Es ist der fünfte Markt weltweit, in dem Square verfügbar ist. Der Payment-Dienst ist 2010 in den USA gestartet und bisher nach Kanada, Japan und Australien expandiert. Nun will Square Europa erschließen. „Wir sehen uns nach den nächsten Märkten um, aber wir müssen sicherstellen, dass sie stark sind“, erklärt Mitgründer und CEO Jack Dorsey. „Wenn wir uns dessen sicher sind, dann werden wir weiter expandieren.“