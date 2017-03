Erstellt am 30. März 2017

Top Themen: Ebay mit Diepholz-Projekt zufrieden, Butlers muss 19 Filialen schließen, Änderung im Amazon FBA Spar-Abo, Booking.com hat Ärger in der Türkei

Der Freitag ist schon fast in Sicht. Vorher werfen wir allerdings einen Blick zurück auf die Online-News vom Donnerstag. Mit dabei ist das Ebay-Projekt Diepholz, die Zukunft von Butlers und Änderungen bei Amazon FBA. Zudem muss Booking.com seinen Dienst in der Türkei vorerst einstellen.

© Anna Demjanenko – Shutterstock.com

Digitale Innenstadt Diepholz: Ebay zieht positives Zwischenfazit

Vor fünf Monaten hat Ebay sein Projekt „digitale Innenstadt Diepholz“ gestartet. Nun hat das Unternehmen ein erstes Zwischenfazit gezogen und zeigt sich überaus zufrieden mit dem Projekt. 30 Einzelhändler haben sich für den Online-Handel über Ebay entschieden und in den vergangenen fünf Monaten Waren im Wert von 175.000 Euro an Kunden aus 16 Ländern verkauft. Nun will Ebay im Sommer einen digitalen City-Hub starten, um mehr Städten derartige Chancen zu ermöglichen.

Insolvenz: Butlers muss 19 Filialen schließen

Die insolvente Wohnaccessoires-Kette Butlers wird 19 seiner aktuell 92 Filialen schließen. Zudem werde die Zahl der Mitarbeiter um etwa 100 auf 800 verringert, erklärte das Unternehmen weiter. Damit wolle man sich wieder stärker für die Zukunft aufstellen. Butlers ist trotz der Insolvenz und der daraus resultierenden Einschnitte positiv gestimmt: Das Unternehmen verzeichne wieder steigende Umsätze und die Finanzierungspläne für die Zukunft seien „vielversprechend“.

Amazon: Keine neuen ASINs im FBA Spar-Abo

Händler, die das Amazon EU FBA Spar-Abo nutzen, können ab dem 4. April keine neuen ASINs in der Kategorie Drogerie und Körperpflege mehr aktivieren. Das hat Amazon den Online-Händlern mitgeteilt. Die bereits bestehende Produktauswahl ist davon nicht betroffen, nach dem 4. April können aber keine einzelnen Artikelnummern einer bestimmten ASIN mehr aktiviert werden, neue ASINs werden nicht mehr zugelassen. Die Änderungen beziehen sich nur auf das FBA Spar-Abo in der Kategorie Drogerie und Körperpflege. An dieser Stelle lesen Sie die Mitteilung im Wortlaut.

Booking.com muss Service in der Türkei einstellen

Ärger für Booking.com in der Türkei. Ein Gericht aus Istanbul hat der Hotelbuchungs-Plattform die Einstellung aller Aktivitäten in der Türkei angeordnet. Begründet wird die Entscheidung mit „unfairem Wettbewerb“. Weiterhin wurde Booking.com zu einer Geldstrafe von rund 2,5 Millionen Türkischer Lira (etwa 636 000 Euro) für seine „dem fairen Wettbewerb widersprechenden” Aktivitäten in der Türkei verurteilt. Booking.com hat angekündigt, gegen das Urteil vorgehen zu wollen. Bis dahin respektieren sie das Urteil.