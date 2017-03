[OnAir] Alles über Ebay, Location-Based-Services und YouTuber als Online-Händler

Anfang April kommt eine weitere Ausgabe unseres Onlinehändler Magazins raus. Das Besondere daran: Es sind sogar zwei Hefte, denn in einem widmen wir uns voll und ganz dem Online-Marktplatz Ebay. In der 41. Folge von OnAir geben wir ausführliche Einblicke dahingehend, welche Themen insgesamt in den beiden Magazinen vorkommen und welche uns besonders am Herzen liegen.

Vor dem Mikro:

Christian Laude (@Laudenpeters), Redakteur

Christoph Pech, Redakteur

Michael Pohlgeers (@mpohlgeers), stellvertretender Chefredakteur

Julia Ptock (@JuliaPtock), Redakteurin