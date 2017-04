Das neue Onlinehändler Magazin mit eBay-Sonderausgabe: Abmahn-Wahnsinn, die Welt von eBay und viele weitere Themen

Der Frühling ist da. Und mit ihm erscheint im April nicht nur unser traditionelles Onlinehändler Magazin, sondern – und darauf sind wir besonders stolz – zugleich auch eine Sonderausgabe unseres Magazins zum Thema eBay.

Feiertage, Versandmaterialien und Abmahn-Wahnsinn

Wie in jedem Monat haben wir auch in unserer April-Ausgabe des Onlinehändler Magazins einen bunten Themen-Mix für Sie zusammengestellt. Dabei wollen wir Ihnen vor allem Tipps und Tricks für Ihren Online-Alltag an die Hand geben. So haben wir unter anderem ein Thema aufgegriffen, mit dem sich Online-Händler zu ihrem Leidwesen immer öfter auseinandersetzen müssen: dem Abmahn-Wahnsinn. Im Zuge des Beitrags sind wir der Frage nach der Berechtigung von Abmahnungen nachgegangen und geben Tipps für Betroffene.

Außerdem geht es um die Bedeutung von Feiertagen für den Online-Handel. Denn nicht nur Weihnachten kann die Umsätze in die Höhe treiben. Auch andere Festivitäten und saisonellen Anlässe können, wenn sie richtig vermarktet werden, die Verkäufe antreiben.

Deutlich alltäglicher ist hingegen die Beschäftigung mit Versandmaterialien. Sie gehören zum täglichen Brot und zur absoluten Grundausstattung eines jeden Online-Händlers. Aber welche Verpackung ist eigentlich die richtige für meine Ware? Welcher Anbieter von Versandmaterialien passt zu mir? Wir geben einen Überblick über den Markt und zeigen, welche Versandmaterialien es inzwischen gibt.

Weitere Themen des Heftes drehen sich um YouTube-Stars, die zu Online-Händlern geworden sind, um rechtliche Belange eines Lieferengpasses, um die Beacon-Technologie oder auch Mellow Boards.

Wie gewohnt, haben Sie die Möglichkeit, die Online-Ausgabe unseres aktuellen Magazins kostenlos einzusehen. Oder – wenn Sie lieber etwas Handfestes haben – können Sie all unsere Magazine als gedrucktes Heft bestellen oder abonnieren. Das Probeabo gibt es schon ab 14,70 Euro.

Für Abonnenten inklusive: eBay-Sonderausgabe

Weil eBay zu den absoluten Grundfesten im deutschen Online-Handel gehört, haben wir uns dem Online-Marktplatz einmal mit aller Intensität gewidmet. Das Resultat ist eine Sonderausgabe unseres Onlinehändler Magazins. Im Zuge der Vorbereitungen durften wir auch die heiligen Hallen von eBay besuchen und mit führenden Köpfen des Unternehmens sprechen.

Herausgekommen ist eine Sonderausgabe, in der wir Rechtstipps für eBay-Händler sowie Wissenswertes rund um eBay-SEO geben, in der wir den Werdegang des Marktplatzes und Highlights nachzeichnen, in der wir die Händlerschaft beleuchten und einem eBay-Umsatzmillionär auf den Zahn fühlen.

Einen Vorgeschmack auf das Onlinehändler Magazin und die Sonderausgabe bietet unser aktuelles OnAir, in dem unsere Redakteure einen ersten Einblick in das Heft gewähren:

Sie sind interessiert? Dann können Sie sich unsere eBay-Sonderausgabe einzeln bestellen oder ein Abo unseres Magazins abschließen. Denn dann erhalten Sie die Sonderausgabe zur April-Ausgabe 2017 ohne zusätzliche Kosten dazu.

Eine kleine Vorschau für die eBay Sonderausgabe finden Sie hier.

Viel Spaß beim Lesen!