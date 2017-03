Erstellt am 31. März 2017

Video der Woche: „Alexa, bestell mir einen Burger!“

Die Sprache ist die natürlichste Form der Kommunikation. Warum sollten wir also nicht auch mit Robotern und technischen Systemen über Sprache kommunizieren? Aktuell arbeiten zahlreiche Unternehmen daran, Sprachassistenten zu etablieren und stetig weiterzuentwickeln. Allen voran Amazon.

Mit seiner Sprachassistentin Alexa ist Amazon nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland schon aktiv. Das Potenzial ist groß und man darf sicher noch einiges erwarten. In Zusammenarbeit mit Amazon gibt es immer mehr Anbieter, die ihre eigenen Dienste und Angebote mit Alexa verknüpfen.

Neuestes Mitglied in dieser Riege ist hierzulande beispielsweise der Essensvermittler Lieferando. Durch einen speziellen Skill können Kunden des Dienstes nämlich einfach via Sprachbefehl Sushi oder Burger bestellen. Super Sache für alle Technik-begeisterten und hungrigen User. – Unser Video der Woche.