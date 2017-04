Erstellt am 03. April 2017

PayPal: Sehr gut gefälschte Phishing-Mail im Umlauf

Betrüger versenden derzeit eine Phishing-Mail, die vorgibt, von PayPal zu sein. Die Mail und auch die dahinter liegende Webseite sind bemerkenswert gut gefälscht.

© wk1003mike / Shutterstock.com

Achtung! Seien Sie derzeit besonders misstrauisch, wenn Sie eine Mail von PayPal erhalten. Die Polizei warnt aktuell vor einer Phishing-Mail, die offenbar so gut gefälscht ist, dass unvorsichtige Naturen zum Klick verleitet werden könnten. Auch die dahinter liegende Webseite macht einen sehr professionellen Eindruck. In der Mail wird um die „Bestätigung ihres Kontos“ gebeten. PayPal habe das Sicherheitssystem verbessert und um das Sicherheitsupdate abzuschließen sei es „unbedingt erforderlich“, die bei PayPal hinterlegten Bankdaten zu aktualisieren. Man beachte, dass „ihres“ klein geschrieben ist. Zudem schreibt das Unternehmen sich selbst stets in der Schreibweise „PayPal“.

PayPal verschickt keine Mails zu Sicherheitsupdates

Auch die dahinter liegende Webseite – ansonsten sehr professionell aufbereitet – macht sich verdächtig, vor allem in der URL, die auf .ru endet. Von diesen Kleinigkeiten abgesehen, wirkt beides sehr echt. PayPal verschickt allerdings gar keine Mails, in denen es um Sicherheitsüberprüfungen, Verifizierung, Systemupdates oder Sicherheitsmaßnahmen geht.

Ist man dem Phishing doch auf den Leim gegangen, rät die Polizei, unverzüglich Kontakt mit dem PayPal-Kundenservice aufzunehmen. Außerdem sollten Sie die Bank informieren, bei der das betreffende Konto angelegt ist und auch eine Anzeige bei der örtlichen Polizei stellen. Nachfolgend sehen Sie Screenshots der Mail und der Webseite.

© Polizei Niedersachsen - Screenshot

© Polizei Niedersachsen - Screenshot