04.04.2017 – Zalando weitet Retourenabholung aus | Skype verteilt Werbung mit Malware | Yahoo wird endgültig beerdigt

Zalando bringt seinen Retourenservice in vier weitere Städte, Werbung bei Skype verteilt ein schädliches Flash-Update und Verizon beerdigt Yahoo endgültig. Die News im Überblick.

© Zalando

Zalando holt Retouren in weiteren Städten ab

Zalando will seinen Kunden einen immer umfassenderen Service bieten. Dazu gehört auch, Retouren bei den Kunden direkt oder an einem Wunschort abzuholen. Diesen Service hatte das Unternehmen zunächst in Berlin getestet und weitet ihn laut Internet World nun auf vier weitere Städte aus. Demnach können nun Kunden in Stuttgart, München, Leipzig und Dresden die Retourenabholung nutzen. In den westdeutschen Städten realisiert Zalando den Service mit Tiramizoo, in Sachsen wird der Mode-Händler von dem Logistik-StartUp Trunkrs unterstützt.

Skype: Gefälschtes Flash-Update in Werbeanzeigen

Über Skype werden offenbar derzeit Werbenanzeigen verbreitet, die zu einem gefälschten Flash-Update führen, berichtet Heise Online. Hinter dem gefälschten Update verbirgt sich offenbar Schadcode. Versucht das Opfer, die Datei auszuführen, erhält es eine Warnung von Windows. Der Schadcode werde nur installiert, wenn das Opfer diese Warnung ignoriere und die Datei ausführe. Hinter den gefälschten Werbeanzeigen scheinen „routinierte Phishing-Gangs“ zu stehen.

Yahoo ist tot, lang lebe Oath!

Verizon hat den Internet-Pionier Yahoo endgültig begraben: Wie Recode berichtet, verschmilzt Verizon das Unternehmen mit AOL und lässt damit den Namen Yahoo verschwinden. Das neue Unternehmen soll den Namen Oath tragen und wird von Tim Armstrong, dem bisherigen CEO von AOL, geleitet. Armstrong hatte den neuen Namen des Unternehmens voreilig bei Twitter veröffentlicht. Marissa Mayer wird bei Oath keine Rolle mehr spielen, berichten Insider.