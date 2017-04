07.04.2017 – Check24 muss besser informieren | Amazon will 30.000 Teilzeit-Jobs schaffen | Deliveroo bietet mobile Küchen für Restaurants

Check24 unterliegt vor dem Oberlandesgericht München, Amazon will 30.000 neue Teilzeitstellen schaffen und Deliveroo wartet mit mobilen Küchen für Restaurants auf. Die News im Überblick.

© Check24 (Screenshot: YouTube)

Check24: OLG München erteilt eine Schlappe

Das Vergleichsportal Check24 muss seine Versicherungskunden künftig besser informieren und gründlicher beraten, bevor sie einen Vertrag online abschließen. Das hat laut Internet World das Oberlandesgericht München entschieden. So müsse Check24 die Besucher der Website „unübersehbar“ darauf hinweisen, dass man nicht nur Preise vergleiche, sondern auch als Versicherungsmakler Provisionen kassiert. Zudem wird die Plattform Kunden vor dem Abschluss von Hausrat-, Haftpflicht- und Kfz-Versicherungen genauer befragen müssen, ob sie die Versicherung benötigen. Die Kunden seien zudem über mögliche Risiken zu informieren. Der Bundesverband deutscher Versicherungskaufleute hatte gegen das Unternehmen geklagt. Das Urteil könnte Signalwirkung für andere Vergleichsplattformen haben.

Amazon will 30.000 Teilzeitstellen schaffen

Amazon hat große Pläne: Das Unternehmen will, wie eCommerceBytes berichtet, im nächsten Jahr 30.000 neue Teilzeitstellen schaffen. Dazu zählen auch 5.000 Stellen im sogenannten „Virtual Customer Service“, bei dem die Mitarbeiter von zu Hause aus im Kundenservice arbeiten können. Amazon wolle mit den neuen Teilzeitstellen Menschen helfen, die eine hohe Flexibilität im Job wollen oder benötigen, erklärt das Unternehmen. Zusätzlich zu den neuen Teilzeitstellen will das Unternehmen allein in den USA 100.000 Vollzeitstellen in den nächsten 18 Monaten schaffen.

Deliveroo startet mobile Küchen für Restaurants

Der britische Lieferdienst Deliveroo will sich von der Konkurrenz abheben und bietet Restaurants nun einen ungewöhnlichen Service an. Wie Futurezone berichtet, sollen Restaurants über mobile Küchen ihre Kunden auch fernab ihrer Lokale versorgen können. Bei den mobilen Küchen handelt es sich demnach um Container mit Koch-Ausstattung. Den neuen Service hat Deliveroo bereits in London getestet, nun sollen die „Deliveroo Editions“ in sechs weitere Märkte ausgerollt werden. Ein Start in Deutschland sei in diesem Jahr noch möglich.