Top-Themen: Amazon schraubt an FBA-Gebühren, Beschränkungen von Asics untersagt, Aldi Nord will online einsteigen, Rossmann kooperiert mit Alipay

Amazon hebt die Gebühren für FBA-Händler an, Asics darf seinen Vertragshändlern nicht die Nutzung von Preisvergleichsseiten verbieten, Aldi Nord will online durchstarten und Rossmann kooperiert mit Alipay.

© Anna Demjanenko – Shutterstock.com

Amazon: Gebührenänderungen im FBA-Programm

Die Woche endet für Marktplatz-Händler, wie sie angefangen hat: Es wird Gebührenänderungen geben. Amazon hebt die Gebühren für sein FBA-Programm an. Ab dem 1. Juni 2017 müssen Händler, die das Programm nutzen, mit den neuen Gebühren rechnen. Amazon begründet den Schritt mit „den veränderten Kosten für Versand, Lagerung, Transport und Kundenservice“. Wir haben alle wichtigen Infos zu den Änderungen zusammengefasst. >>> Zum Artikel

Markenbeschränkungen: Richter stärken Händlern den Rücken

Asics wollte seinen Vertragshändlern verbieten, Produkte des Herstellers auf Preissuchmaschinen einzustellen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat nun eine Grundsatzentscheidung des Bundeskartellamts bestätigt, die Asics dieses Verhalten untersagt hatte. Sehr zur Freude der Händler. >>> Mehr Informationen

Aldi Nord will einen Online-Shop eröffnen

Auch Aldi Nord kann sich der Marktentwicklung nicht entziehen und will einen Online-Shop starten. Kunden in Deutschland müssen sich aber noch gedulden: Den ersten Testballon will das Unternehmen in Belgien starten. In dem Shop wird es zunächst noch keine Lebensmittel geben. >>> Mehr erfahren

Rossmann kooperiert mit Alipay

Die Drogerie-Kette Rossmann bietet chinesischen Touristen künftig eine bequemere Art, ihren Einkauf zu bezahlen. Das Unternehmen kooperiert mit Alipay und will die Bezahllösung künftig in seinen Filialen einsetzen. Zeitgleich will Rossmann sein Bio-Segment erweitern und arbeitet hierfür mit Alnatura zusammen. >>> Weitere Informationen