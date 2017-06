06.06.2017 – Ebay startet seine Sommerkampagne | Metro: Kellerhals macht „interessantes Angebot“ | Alibaba an The Body Shop interessiert

Die News am Morgen: Ebay hat seine neue Sommerkampagne vorgestellt, Erich Kellerhals hat im Streit um die Metro-Aufspaltung ein „interessantes Angebot“ gemacht und Alibaba soll an The Body Shop interessiert sein.

Ebay: Neue Sommerkampagne von VCCP

Der Online-Marktplatz Ebay hat seine neue Sommerkampagne vorgestellt. Diese wurde erstmals von VCCP realisiert, die den Ebay Europaetat von DDB im März übernommen haben, wie W&V berichtet. Nun präsentiert die Agentur ihre ersten Ergebnisse: Vergangenen Freitag ging der TV-Spot der Kampagne „Finde deinen Sommer“ auf Sendung. Die Kampagne sei als reine Abverkaufskampagne konzipiert, W&V attestiert dem Spot aber „eine schöne kreative Idee“, die zudem auch bemerkenswert sei. Neben dem TV-Spot setzt Ebay auch Radiospots, Social Media, Display Advertising und ein Affiliate-Programm in seiner Sommerkampagne ein.

Metro-Aufspaltung: Kellerhals macht „interessantes Angebot“

Die Aufspaltung des Metro-Konzerns sorgt immer noch für einige Streitigkeiten. Erich Kellerhals hat dem Konzern nun ein Ultimatum gesetzt. Wie er laut Handelsblatt selbst verkündete, habe er der Metro „ein interessantes Angebot unterbreitet, um den Konflikt zu lösen“. Dieses Angebot gelte jedoch nur noch bis 16. Juni 2017, danach wolle seine Investmentfirma Convergenta eine neue Strategie fahren. Was genau das „interessante Angebot“ ist, ist nicht bekannt. Kellerhals hat gegen die geplante Aufspaltung des Handelskonzerns geklagt. Der Konzern wird aber wohl nicht nachgeben. „Es gibt derzeit keinerlei Gespräche oder schriftliche Verhandlungen, weder direkt noch indirekt, und es wird bis zur Entscheidung des OLG auch keine mehr geben“, betonte ein Metro-Sprecher.

Kosmetikkette: Alibaba soll an The Body Shop interessiert sein

Immer wieder macht Alibaba kleine Schritte nach Europa. Wie das Handelsblatt berichtet, soll Alibaba-Chef Jack Ma nun auch an der Kosmetikkette The Body Shop interessiert sein und Insidern zufolge am Poker um die Kette mitmischen. Mas Investmentfirma Blue Pool Capital sei demnach von der europäischen Beteiligungsgesellschaft Investindustrial aufgefordert worden, gemeinsam ein Angebot von mehr als 800 Millionen Euro für The Body Shop zu machen. Die Frist für ein derartiges Angebot läuft noch bis Mittwoch.