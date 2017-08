Erstellt am 04. August 2017

Top-Themen: Ebay behebt Impressums-Bug | Rossmann bei Amazon Prime Now | Facebook bevorzugt Schnelligkeit | Preiserhöhung bei Book A Tiger

Ein Bug bei Ebay sorgte für viel Aufregung. Bei der Umsetzung der Anzeige der Kontaktinformationen kam es zu einem technischen Fehler, der mittlerweile aber wieder behoben wurde. Außerdem in der Tageszusammenfassung: Rossmann kooperiert mit Amazon, Facebook setzt auf schnell ladende Seiten und Book A Tiger erhöht ohne Vorankündigung die Preise.

© Anna Demjanenko – Shutterstock.com

Bug bei Ebay Impressumsangabe wieder behoben

Ebay hat die Anzeige der Kontaktinformationen für gewerbliche Verkäufer geändert. Dabei ist es zu technischen Problemen gekommen, die mittlerweile wieder behoben sind. Der Bug führte dazu, dass an den Artikeln selbst kein Impressum mehr angezeigt wurde. Lediglich in den Kontaktdaten zum Händler waren Firmeninformationen zu finden – diese Angaben waren aber unvollständig und haben unter anderem keinen Hinweis zur OS-Plattform aufgewiesen. Ebay hat den Fehler mittlerweile behoben und sich dafür entschuldigt. Wer dennoch Beschwerden im Zusammenhang mit dem Problem erhalten sollte, kann sich direkt an Ebay wenden.

Rossmann: Amazon erweitert Prime Now

Amazon baut sein Prime-Now-Angebot weiter aus und hat sich dafür laut einiger Gerüchte die Partnerschaft mit Rossmann gesichert. Allerdings, so heißt es, beschränkt sich die Kooperation auf den Prime-Now-Dienst in Berlin, wobei eine Ausweitung auf München nicht allzu lang auf sich warten lassen dürfte. Was die Produkte betrifft, wird mit einem reduzierten Portfolio begonnen: Von den rund 17.000 Produkten steht den Kunden wohl lediglich ein Viertel zur Verfügung.

Facebook will schnell ladende Seiten bevorzugen

Facebook will das Nutzererlebnis verbessern und setzt dafür künftig vor allem auf schnell ladende Seiten und wird diese bevorzugen. Im Umkehrschluss heißt dies, dass Links zu langsam ladenden Seiten seltener im Newsfeed der Nutzer auftauchen sollen. Facebook selbst schreibt dazu: „Wir haben von Leuten gehört, dass es frustrierend ist, auf einen Link zu klicken, der zu einer langsam ladenden Webseite führt.“ Und weiter: „Fast 40 Prozent der Website-Besucher verlassen eine Website nach drei Sekunden Verzögerung.“

Book A Tiger erhöht Preise

Der Putzdienstkraftvermittler Book A Tiger hat die Preise seiner Reinigungskräfte von 18,10 Euro pro Stunde auf durchschnittlich 19,90 Euro erhöht. Dies geschah ohne Vorankündigung und führte angeblich zu mehr als 500 Kündigungen. Book A Tiger selbst schien mit mehr Kündigungen gerechnet zu haben. Geschäftsführer Claude Ritter erklärte: „Die Anzahl der Kündigungen war wesentlich geringer als wir erwartet hatten, insofern hat uns das positiv überrascht und spricht dafür, dass wir eine Dienstleistung erbringen, die unsere Kunden wertschätzen.“