Top-Themen: Yahoo-Hack von 2013 | EU verhängt Strafe gegen Amazon | Rewe & Lufthansa testen Online-Shopping im Flugzeug | Outfittery liefert in den Kofferraum | Amazon fokussiert französische Supermärkte

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Yahoo, Amazon, einem Projekt von Rewe und Lufthansa und um Outfittery.

© Anna Demjanenko – Shutterstock.com

Yahoo: 3 Milliarden Konten von Hack betroffen

Im August 2013 wurde Yahoo Opfer eines Hacker-Angriffs. Wie nun bekannt wurde, fiel dieser noch weitaus umfangreicher als bisher angenommen aus. Anstatt einer Milliarde waren sogar drei Milliarden Nutzerkonten von der Attacke betroffen. Bei den gestohlenen Daten soll es sich unter anderem um Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern sowie gehashte Passwörter handeln. Nicht betroffen gewesen seien hingegen konkrete Passwörter oder Kreditkartendaten.

Amazon: EU-Kommission verhängt Millionenstrafe

Die EU-Kommission fordert von Amazon in Luxemburg eine Steuernachzahlung in Höhe von 250 Millionen Euro. Bereits seit drei Jahren untersucht die Kommission einen Steuerbescheid aus dem Jahr 2003, der Amazon begünstigt haben soll. Eine Tochter von Amazon muss dank der Regelung in Luxemburg weniger Steuern zahlen, als dies bei anderen Unternehmen der Fall ist. Nach EU-Beihilfsvorschriften sei es illegal, dass Luxemburg Amazon Steuervorteile eingeräumt habe, daher müsse der US-Konzern die weniger gezahlten Gelder nun nachzahlen.

Rewe & Lufthansa: Start von Pilotprojekt

Rewe und Lufthansa haben gemeinsam ein Pilotprojekt gestartet, das bis zum Ende des aktuellen Jahres laufen soll. Lufthansa-Reisende können bereits im Flugzeug online bei Rewe bestellen und die Lebensmittel zu einem Wunschzeitpunkt nach Hause liefern lassen. Im ersten Teil der Testphase wird der Service zunächst auf sämtlichen Langstreckenflügen ab Düsseldorf, Frankfurt und München möglich sein. Im restlichen Zeitraum ist der spezielle Lieferservice auf allen Langstrecken möglich, die diese Städte als Ziel haben.

Outfittery: Test von Kofferraumzustellung

Outfittery will testen, wie die Kunden des Curated-Shopping-Anbieters die Zustellung in den Kofferraum annehmen. Deswegen ist das Unternehmen eine Kooperation mit der DHL und Volkswagen eingegangen. Sämtliche Teilnehmer erhalten während der vierwöchigen Testphase einen VW Polo, der die Kofferraumzustellung ermöglicht. Kunden, die am Test teilnehmen wollen, müssen jedoch einige Auflagen erfüllen. Welche das genau sind, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Amazon: Französische Supermärkte im Fokus

Amazon soll Interesse an einer Übernahme des französischen Einzelhandelsunternehmen Carrefour bekundet haben. Carrefour betreibt in Europa ein enorm großes Netzwerk aus stationären Läden. Parallel dazu soll Amazon aber auch mit mehreren französischen Supermarktbetreibern verhandeln, wozu unter anderem die zum Casino-Konzern gehörenden Monoprix-Märkte gehören. An wen Amazon weiterhin interessiert ist, weiß der Amazon Watchblog.