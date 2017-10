Top-Themen: EU-weite Mehrwertsteuersystem-Anpassung | Schweizer Online-Shop Galaxus expandiert | BGH-Urteil zu Tabakwerbung | 725.000 qm neue Logistikfläche

© Anna Demjanenko – Shutterstock.com

EU plant neues Mehrwertsteuersystem

Die EU-Kommission hat Reformvorschläge für das europäische Mehrwertsteuersystem vorgestellt. Diese sehen unter anderem die Besteuerung von „cross-border trade“, generell mehr Konsequenz sowie weniger Bürokratie vor. Der Gesetzesvorschlag wird nun zur Zustimmung an die Mitgliedsstaaten und zur Beratung an das Europäische Parlament gesendet. Im kommenden Jahr wird ein Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der die „VAT Directive“, also die Mehrwertsteuerrichtlinie der EU, erweitern soll. Mit den Vorschlägen, so sie denn umgesetzt werden, könnten Mehreinnahmen in Höhe von 40 Milliarden Euro generiert werden.

Schweizer Online-Shop Galaxus kommt nach Deutschland

Die Digitec Galaxus AG will 2018 ihren Galaxus-Online-Shop nach Deutschland bringen. Bei dem Online-Händler handelt es sich nach eigener Aussage um den größten der Schweiz. Gründe für die erste Expansion überhaupt sind die gemeinsame Sprache, die zehnmal so große Bevölkerung und die höhere Affinität zum Einkauf im Internet. Wann Galaxus.de konkret an den Start geht, wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Der Firmensitz wird sich in Hamburg befinden. Wenn sich der Erfolg in Deutschland einstellen sollte, will Galaxus auch in weitere Länder expandieren.

Keine Tabakwerbung mehr im Internet

Der BGH untersagt Tabakwerbung im Internet. Mit dem Urteil bestätigt der BGH die Entscheidungen der vorangegangenen Gerichte Landshut und München, die stets zugunsten des Verbraucherschutzverbandes entschieden hatten. Demnach gilt das Werbeverbot für Tabakwaren auch für Internetseiten, die nur der Unternehmensdarstellung dienen, ohne dass es dabei auch zu einem Verkauf kommen muss. Dem BGH-Urteil vorangegangen war ein Streit zwischen einem Verbraucherschutzverband und einem mittelständischen Tabakhersteller.

Logistikimmobilien: Q3 entstanden 725.000 Quadratmeter

In Deutschland entstanden in den letzten drei Monaten mehr als 725.000 Quadratmeter neu gebaute Logistik-Immobilienfläche. Wie der Logistik Watchblog berichtet, liegt Q3 damit trotzdem unter dem durchschnittlichen Niveau. Besonders viele neue Flächen errichteten dabei der Handel (39 Prozent) und die Logistikdienstleister (40 Prozent). Die meisten Quadratmeter entstanden in der Region Östliches Ruhrgebiet.