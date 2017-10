06.10.2017 – Netflix wird teurer | Taxify startet in Paris | FedEx baut Same-Day-Delivery aus

Netflix-Kunden müssen sich auf höhere Preise einstellen, der Uber-Konkurrent Taxify startet in Paris und FedEx baut sein Same-Day-Delivery-Programm in den USA aus.

© Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Für alle Kunden: Netflix erhöht seine Preise

Der Streaming-Dienst Netflix erhöht in Deutschland seine Preise für Neu- und Bestandskunden. Wie Heise Online berichtet, wird das günstigste Abo weiterhin 7,99 Euro im Monat kosten. Das Standard-Abo mit HD und zwei parallel verfügbaren Geräten wird um einen Euro teurer und kostet künftig 10,99 Euro. Der Preis des Premium-Abos (4k und vier parallele Streams) wird auf 13,99 Euro angehoben und ist damit zwei Euro teurer. Das Unternehmen will seine Bestandskunden per E-Mail über die Preiserhöhung informieren. Mit dem Schritt zieht Netflix seine Kunden stärker zur Finanzierung seiner teuren Produktionen hinzu.

Taxify: Uber-Konkurrent startet in Paris

In Paris ist das estnische StartUp Taxify gestartet, das dem Fahrdienstvermittler Uber große Konkurrenz machen könnte. Nach Angaben von TechCrunch will Taxify insbesondere dadurch punkten, dass die entsprechenden Fahrer mehr Geld pro Fahrt erhalten, obwohl die Kunden gleichzeitig weniger als bei Uber bezahlen. Während Uber insgesamt 25 Prozent des Preises einbehält, sind es bei Taxify 10 Prozent weniger. Die Buchung erfolgt jedoch bei beiden Anbietern gleich, also mithilfe der jeweiligen App. Laut Taxify selbst arbeitet das Unternehmen zum Start in Paris bereits mit über 5.000 Fahrern zusammen.

FedEx baut sein Same-Day-Delivery-Programm aus

Der Logistiker FedEx weitet seinen Same-Day-Delivery-Service SameDay City auf 30 US-Märkte mit über 1.800 Städten aus. Diese Expansion ist laut Internet Retailer ein weiterer Schritt in der Bemühung, Online-Kunden ihre Bestellungen dann zuzustellen, wenn sie es wollen. Zeitgleich muss FedEx auch stärker mit Amazon konkurrieren: Der Online-Händler baut sein Fulfillment-Netzwerk immer weiter aus – erst gestern wurde bekannt, dass Amazon im kommenden Jahr einen eigenen Lieferservice namens „Seller Flex“ in den USA starten will (wir berichteten auf dem Amazon Watchblog).