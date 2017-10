Video der Woche: Diesel sucht neuen CEO – auf Facebook

Diesel geht auf der Suche nach einem neuen CEO unkonventionelle Wege und wendet sich an die Facebook-Gemeinde – unser Video der Woche.

Im Juli verließ CEO Alessandro Bogliolo die Jeans-Marke Diesel in Richtung Tiffany, seitdem sucht das Unternehmen nach einem Nachfolger. Den will man aber nicht aus den eigenen Reihen rekrutieren, sondern andere Wege gehen. Diesel hat direkt eine Werbekampagne gestartet. Auf Facebook richtet sich Unternehmensgründer Renzo Russo persönlich an die Öffentlichkeit und bietet den Posten per Video an.

Diesel meint das durchaus ernst. Jeder, der interessiert ist, kann sich bewerben. Ein Business-Master ist offenbar nicht zwingend erforderlich, viel wichtiger ist, dass der neue Chef gut sitzen kann – wortwörtlich. Interessierte können sich noch bis Montag via Gif oder Video bei Diesel bewerben. Die Recruiting-Kampagne der etwas anderen Art, die Creativity Online aufgegriffen hat, ist unser Video der Woche.